برسبین: دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست، آسٹریلیا کو 0-2 کی برتری

برسبین: دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست، آسٹریلیا کو 0-2 کی برتری
آسٹریلیا نے اتوار کو برسبین میں ہونے والے دوسرے ڈے-نائٹ ایشز ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے واضح شکست دے کر سیریز میں خطرناک 0-2 کی برتری حاصل کر لی۔
فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق میزبان ٹیم نے صرف 10 اوورز میں انتہائی چھوٹے ہدف 65 رنز کا تعاقب مکمل کرلیا، جس میں کپتان اسٹیو اسمتھ نے گس ایٹکنسن کو اسکور کرنے کے لیے اسکوائر لیگ کی جانب شاندار چھکا مارا۔
اگرچہ یہ پہلے ٹیسٹ میں پرتھ میں 2 روزہ شکست جتنی ذلت آمیز نہیں تھی، مگر انگلینڈ ہر شعبے میں مکمل طور پر پیچھے رہا۔
اسمتھ نے کہا کہ زبردست دن تھا، پہلے 2 دن کافی برابر تھے، کھیل اس وقت بدل گیا جب ہم نئی گیند کو لائٹس کے نیچے کھیلنے میں کامیاب ہوئے، یہ ہمارے لیے بہت اہم تھا۔
اسمتھ نے انگلش بالر جوفرا آچر کے ساتھ لفظی جھڑپ بھی کی، اور آسٹریلیا کو جیت کی راہ پر گامزن کیا۔
انہوں نے کہا کہ پِنک بال کے ساتھ کھیلنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، یہ بہت جلد بدلتی ہے اور آپ کو اپنے کھیل کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔
انگلینڈ کے لیے یہ مزید بدقسمتی تھی۔
ان کی بیٹنگ، سوائے جو روٹ اور زیک کروالی کے پہلی اننگز میں اور کپتان بین اسٹوکس اور ول جیکس کے دوسری اننگز میں، پرتھ کی طرح ہی لاپرواہ رہی۔
انہوں نے گابا کے اچھلی ہوئی پچ پر ناقص شاٹس کھیل کر وکٹیں دے دیں۔
بولنگ بھی خراب رہی۔
مزید برآں، انگلینڈ نے پہلے اننگز میں پانچ کیچز گرائے، جبکہ آسٹریلوی فیلڈرز نے ہر گیند پکڑی۔
جوش انگلس کی اسٹوکس کو پہلی اننگز میں رن آؤٹ کرنے کی شاندار کارکردگی نے میچ کا رخ بدل دیا۔
اب آسٹریلیا کے پاس ایشز برقرار رکھنے کے لیے زبردست امکانات ہیں، جبکہ اگلے میچ ایڈیلیڈ، میلبرن اور سڈنی میں ہونے والے ہیں۔
اسٹوکس نے کہا کہ ظاہر ہے، بہت مایوس کن ہے، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم اس کھیل کے دباؤ اور اس فارمیٹ میں کھڑے نہیں ہو سکے جب کھیل اہم تھا۔
انگلینڈ کھیل میں پیچھے تھا، جب انہوں نے آسٹریلیا کی ٹیل کی مدد سے میزبان ٹیم کو 511 رنز بنانے دیے، یعنی مجموعی طور پر 177 رنز کی برتری حاصل ہوئی تھی۔
اس کے بعد انہوں نے لائٹس آن ہونے پر 6 وکٹیں گنوا دیں اور تیسرے دن کے اختتام پر 6-134 پر پہنچ گئے تھے، پھر بھی آسٹریلیا کے کل اسکور سے 43 رنز پیچھے تھے۔
جبکہ بہت سے لوگوں نے اتوار کو توقع کی تھی کہ انگلینڈ آسانی سے ہار مان لے گا، اسٹوکس اور آل راؤنڈر جیکس نے مزاحمت کی اور یقینی بنایا کہ آسٹریلیا کو دوبارہ بیٹنگ کرنی پڑے۔
اسٹوکس اور جیکس نے شدید گرم دن میں آسٹریلوی پیس اٹیک کا مقابلہ کیا اور ابتدائی ہدف سے آگے بڑھ کر آسٹریلیا کے لیے کچھ تعاقب چھوڑا۔
انگلینڈ کے بیٹنگ کوچ مارکس ٹریسکوٹھک نے کہا کہ ہفتے کے دن ان کے بلے باز اپنی جارحانہ پالیسی بدلیں گے نہیں، چاہے کئی وکٹیں ضائع ہوں۔
لیکن اسٹوکس اور جیکس نے اتوار کے پہلے سیشن میں صبر کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے غیر ضروری گیندیں چھوڑ دیں اور بڑے شاٹس کے بجائے سنگلز لے کر رنز جمع کیے۔
انہوں نے پہلے گھنٹے میں صرف 28 رنز بنائے اور 96 منٹ میں 43 رنز کی کمی کو عبور کیا، اور دو گھنٹے میں صرف 59 رنز بنائے۔
آسٹریلوی بولرز، جو پِنک بال کے ساتھ ہفتے کو روشنیوں میں راج کر رہے تھے، اتوار کو زیادہ مؤثر نہیں رہے، حالانکہ وکٹ نے کھیل میں چالیں دکھائیں۔
انگلش کھلاڑیوں نے صرف ایک موقع دیا، جب اسکاٹ بولینڈ نے اسٹوکس کو بال کھائی، جس پر وہ سلپس پر ایج دے بیٹھے۔
دوسرے سیشن میں آسٹریلوی کھلاڑیوں کو کافی حد تک پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ ڈرنکس بریک سے قبل جیکس نے مائیکل نیزر کو ایج دیا اور اسمتھ نے زبردست کیچ پکڑا، پوری لمبائی سے دائیں جانب چھلانگ لگا کر گیند زمین کے قریب پکڑی۔
نیزر نے اگلے اوور میں دوبارہ اسٹوکس کو آؤٹ کیا، جس سے انگلینڈ کا اسکور 227-8 ہوا، یعنی 50 رنز کی برتری۔
ایٹکنسن، بریڈن کارس اور آچر نے واقعی مزاحمت نہیں کی، جبکہ نیزر نے کیریئر بیسٹ 5-42 ریکارڈ کیا اور اسمتھ نے 210 آؤٹ فیلڈ کیچز کے ساتھ راہول دریوڈ کے برابر ہو گئے، جو موجودہ ریکارڈ ہولڈر روٹ سے 3 کیچ کی کمی پر ہیں۔
65 رنز کبھی کافی نہیں تھے، اور اگرچہ آسٹریلیا نے ٹریوس ہیڈ اور مارنس لیبوشاگنے کھو دیے، اسمتھ اور جیک ویٹیرالڈ نے میزبان ٹیم کو شاندار انداز میں آسان جیت دلائی۔
اسمتھ نے کہا کہ آج ان کی پارٹنرشپ واقعی شاندار تھی، جیکس اور اسٹوکس، اور آپ کبھی نہیں جانتے اسٹوکس کریز پر موجود ہوں تو کیا ہو سکتا ہے۔