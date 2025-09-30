خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 2 مطلوب دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ہلاک
خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 2 مطلوب دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ہلاک ہوگئے۔
ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
حکام نے بتایا کہ قاری حسین پیر کے روز جنوبی وزیرستان کے زیریں علاقے برمل تحصیل کے ایک دور افتادہ حصے میں فائرنگ کے واقعے میں مارا گیا۔
پولیس حکام نے اس شدت پسند کو ٹی ٹی پی کا ایک اہم رکن قرار دیا، جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بھتہ خوری، اغوا اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔
علاوہ ازیں، لکی مروت ضلع کے علاقے وانڈا امیر میں پیر کے روز مقامی پولیس اور مسلح مقامی افراد کے ساتھ جھڑپ میں ایک شدت پسند مارا گیا۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ علاقے کی پولیس نے مسلح دیہاتیوں اور امن کمیٹی کے ارکان کی مدد سے کارروائی کی، جب انہیں وہاں فتنۃ الخوارج دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔
انہوں نے کہا کہ صدر پولیس اسٹیشن کی حدود میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد کی شناخت حکمت اللہ کے نام سے ہوئی، جو پولیس اور محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی) کو مختلف دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔
لکی مروت کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر (ڈی پی او) نذیر خان نے ’ڈان‘ کو بتایا کہ ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی بکتر بند گاڑیوں کی مدد سے اس آپریشن میں شریک تھے۔
انہوں نے کہا کہ پولیس اور عوام مل کر دہشت گردی کے عفریت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے، تاکہ اسے ضلع سے مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔