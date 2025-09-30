  • KHI: Rain 35.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.3°C
  • ISB: Sunny 31.6°C
  • KHI: Rain 35.1°C
  • LHR: Partly Cloudy 34.3°C
  • ISB: Sunny 31.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 2 مطلوب دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ہلاک

ڈان اخبار شائع September 30, 2025 اپ ڈیٹ September 30, 2025 09:37am
لکی مروت میں پولیس نے مسلح دیہاتیوں اور امن کمیٹی کے ارکان کی مدد سے کارروائی کی۔ فائل فوٹو: ڈان
لکی مروت میں پولیس نے مسلح دیہاتیوں اور امن کمیٹی کے ارکان کی مدد سے کارروائی کی۔ فائل فوٹو: ڈان

خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 2 مطلوب دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ہلاک ہوگئے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔

حکام نے بتایا کہ قاری حسین پیر کے روز جنوبی وزیرستان کے زیریں علاقے برمل تحصیل کے ایک دور افتادہ حصے میں فائرنگ کے واقعے میں مارا گیا۔

پولیس حکام نے اس شدت پسند کو ٹی ٹی پی کا ایک اہم رکن قرار دیا، جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بھتہ خوری، اغوا اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔

علاوہ ازیں، لکی مروت ضلع کے علاقے وانڈا امیر میں پیر کے روز مقامی پولیس اور مسلح مقامی افراد کے ساتھ جھڑپ میں ایک شدت پسند مارا گیا۔

ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ علاقے کی پولیس نے مسلح دیہاتیوں اور امن کمیٹی کے ارکان کی مدد سے کارروائی کی، جب انہیں وہاں فتنۃ الخوارج دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔

انہوں نے کہا کہ صدر پولیس اسٹیشن کی حدود میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد کی شناخت حکمت اللہ کے نام سے ہوئی، جو پولیس اور محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی) کو مختلف دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔

لکی مروت کے ڈسٹرکٹ پولیس افسر (ڈی پی او) نذیر خان نے ’ڈان‘ کو بتایا کہ ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی بکتر بند گاڑیوں کی مدد سے اس آپریشن میں شریک تھے۔

انہوں نے کہا کہ پولیس اور عوام مل کر دہشت گردی کے عفریت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے، تاکہ اسے ضلع سے مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

رجب بٹ نے شادی کے وعدے کرکے جنسی تعلقات پر مجبور کیا، ٹک ٹاکر فاطمہ خان

2

وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا، شمع جونیجو

3

چین کے سابق وزیر زراعت تانگ رین جیان کو رشوت ستانی کے الزام میں سزائے موت

4

بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہٹ دھرمی، ایشیا کپ کی ٹرافی محسن نقوی سے لینے سے انکار کردیا

5

بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

کراچی: قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سینیئر صحافی امتیاز میر انتقال کرگئے

8

کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں آج رات سے 3 اکتوبر تک بارش کا امکان

کارٹون

کارٹون : 30 ستمبر 2025
کارٹون : 29 ستمبر 2025