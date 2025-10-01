اسرائیلی فوجی گلوبل صمود فلوٹیلا کے جہازوں پر زبردستی سوار، جہازوں میں نصب کیمرے بند کر دیے
گلوبل صمود فلوٹیلا کی انتظامیہ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے قافلے میں موجود جہازوں کو گھیرے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز کے مطابق گلوبل صمود فلوٹیلا کی انتظامیہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی ہمارے جہازوں پر چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے جہازوں پر نصب کیمروں کو بھی بند کرنا شروع کر دیا ہے۔
قبل ازیں، گلوبل صمود فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی نیوی ممکنہ طور پر آئندہ ایک گھنٹے کے اندر فلوٹیلا کی درجنوں کشتیوں کو روکنا شروع کر دے گی۔
قطر کے نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ کی رپورٹ کے مطابق گلوبل صمود فلوٹیلا کے ایک جہاز ’الما‘ سے براہِ راست مناظر میں دکھایا گیا ہے کہ فلوٹیلا کے اراکین مداخلت (انٹرسیپشن) کے انتظار میں بیٹھے ہیں، الما پر لائف جیکٹس پہنے کارکنان اور دیگر افراد اسرائیل کی جانب سے روکے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔
فلوٹیلا اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن یاسمین آقار نے بتایا کہ اسرائیلی بحری جہاز اب الما کو گھیرے میں لے رہے ہیں، وہ قریب آ گئے ہیں، ہم اپنی پوزیشن سنبھال رہے ہیں اور روکے جانے کے لیے تیار ہیں۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق بدھ (یکم ستمبر) کی رات تقریبا 20 نامعلوم بحری جہاز غزہ کے لیے امداد لے جانے والی بین الاقوامی فلوٹیلا کے قریب آتے دیکھے گئے۔
گلوبل صمود فلوٹیلا، جس میں 40 سے زیادہ کشتیوں پر تقریبا 500 پارلیمنٹیرینز، وکلا اور انسانی حقوق کے کارکنان اور سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار ہیں۔
ادویات اور خوراک کے ساتھ گلوبل صمود فلوٹیلا اسرائیل کی متعدد بار واپس جانے کی وارننگز کے باوجود غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، فلوٹیلا اس وقت جنگ زدہ علاقے سے 90 میل کے فاصلے پر ہے۔
رائٹرز کے مطابق منتظمین نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ریڈار پر بیڑے سے تقریبا 3 میل آگے کم از کم 20 جہازوں کی نشاندہی ہوئی ہے، یہ ممکنہ طورپر بحری ناکہ بندی ہو سکتی ہے تاہم یہ واضح رہے کہ ہم دھمکیوں، ہراسانی، یا اسرائیل کی غیر قانونی محاصرے کو برقرار رکھنے کی کوششوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔
اسرائیلی حکام نے رائٹرز کی جانب سے تبصرے کی درخواست پر فوری طور پر جواب نہیں دیا۔
فلوٹیلا کے ایک مسافر خوسے لوئس یبوت نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ ہمارے لیے ہی آ رہے ہیں، دو درجن جہاز ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔
اسرائیلی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے فلوٹیلا کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ایک فعال جنگی علاقے کے قریب آ رہے ہیں اور ایک قانونی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
اطالوی وزیر خارجہ کا بیان
الجزیرہ کے مطابق اٹلی کے وزیرِ خارجہ انتونیو تاجانی نے نشریاتی ادارے ’رائی‘ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اسرائیلی ہم منصب نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ غزہ کی جانب جانے والی گلوبل صمود فلوٹیلا کی کشتیوں پر سوار کارکنوں کے خلاف مسلح افواج تشدد کا استعمال نہیں کریں گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اسرائیلی وزیر خارجہ گدون ساعر سے بات کی ہے، انہوں نے مسلح افواج کی جانب سے پرتشدد کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
اطالوی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے سفارت خانے کو تل ابیب اور قونصل خانے کو یروشلم میں ہدایت دی ہے کہ وہ تمام اطالوی شہریوں کی مدد کریں جو غالبا اشدود (اسرائیل کا جنوبی شہر) لے جائے جائیں گے، تاہم بعد میں انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔