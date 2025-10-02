غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ: ترکیہ، ملائیشیا، آئرلینڈ، وینزویلا کا اظہار مذمت، کولمبیا سے اسرائیلی سفیر بے دخل
ترکیہ، ملائیشیا، آئرلینڈ، وینزویلا اور کولمبیا نے غزہ جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے جبکہ کولمبیا کے صدر نے اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کردیا۔
قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے فلوٹیلا کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے روکنے کے بعد اپنے ملک سے اسرائیل کے پورے سفارتی مشن کو ملک بدر کردیا ہے، فلوٹیلا میں انسانی ہمدردی کی امداد لے جانے والے کارکنان کے ساتھ کولمبیا کے 2 شہری بھی شامل تھے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر گستاوو پیٹرو نے اعلان کیا کہ کولمبیا اور اسرائیل کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ بھی فوری طور پر ختم کردیا گیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ’بینجمن نیتن یاہو کا نیا بین الاقوامی جرم‘ ہے۔
ایک اور پیغام میں صدر گستاوو پیٹرو نے کہا کہ ’یہاں نیتن یاہو اپنی عالمی منافقت کو ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا عالمی مجرم ہے جسے گرفتار کیا جانا چاہیے‘۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کولمبیا کی وزارتِ خارجہ اسرائیل کے خلاف مقدمات دائر کرے گی اور اس مقصد کے لیے عالمی ماہرینِ قانون سے تعاون کی اپیل کی۔
الجزیرہ کے مطابق ونیزویلا کے وزیرِ خارجہ ایوان گل نے ٹیلیگرام پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے ایک پُرامن اور سول مشن پر حملہ کیا جس کا واحد مقصد 5500 ٹن انسانی امداد فلسطینی عوام تک پہنچانا تھا، جو بھوک اور نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں۔
ان کے مطابق بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا کی کشتیوں پر کارروائی نے ایک بار پھر ’صہیونی حکومت کی مجرمانہ فطرت کو بے نقاب کر دیا ہے‘۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ’امدادی سامان پر پابندی دراصل جنگی حکمتِ عملی ہے، جو نسل کشی کو ایک اور طریقے سے جاری رکھنے کی کوشش ہے، یہ عوام کو بھوک سے ختم کرنے کا ہتھیار ہے، جو اندھا دھند بمباری کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے‘۔
ترکیہ کی وزارتِ خارجہ نے بھی اسرائیلی کارروائی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، سرکاری خبر رساں ایجنسی انادولو کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں شہری جہازوں پر حملہ معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔
ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ ’اشتعال انگیزی سے گریز کرنے والے پرامن شہریوں کو حملے کا نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیتن یاہو حکومت کی غزہ کو قحط کی جانب دھکلینے والی فاشسٹ اور جنگجوانہ پالیسیاں صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں ہیں‘۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی فورسز ہر اس شخص کو نشانہ بناتی ہیں جو اسرائیلی جبر کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔
وزارت خارجہ کے مطابق ترک شہریوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا اور فلوٹیلا پر حملے کے ذمے داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
آئرلینڈ کے وزیرِ خارجہ سائمن ہیریس نے کہا کہ انہوں نے یورپی یونین کے اپنے ہم منصبوں سے بات کی ہے جو فلوٹیلا کا حصہ تھے، ان کا کہنا تھا کہ ’یہ ایک پُرامن مشن تھا جس کا مقصد دنیا کی توجہ ایک سنگین انسانی بحران کی جانب مبذول کرانا تھا‘۔
انہوں نے کہا کہ فلوٹیلا کے شرکا کے ساتھ سختی سے بین الاقوامی قوانین کے مطابق سلوک ہونا چاہیے، آئرلینڈ کی وزارتِ خارجہ نے کہا کہ وہ فلوٹیلا میں موجود اپنے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔
اسرائیل نے عالمی ضمیر کو چیلنج کیا ہے، انور ابراہیم
ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے اسرائیلی اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غیر مسلح شہریوں اور غزہ کے لیے زندگی بچانے والی امداد لے جانے والے جہازوں کو دھونس اور جبر کا نشانہ بنایا ہے۔
انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ ’امدادی مشن کو روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق کی توہین کی ہے بلکہ دنیا کے اجتماعی ضمیر کو بھی چیلنج کیا ہے، یہ فلوٹیلا دراصل یکجہتی، ہمدردی اور محاصرے میں گھرے افراد کے لیے امید کی علامت تھا‘۔
انور ابراہیم نے کہا کہ ملائیشیا اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے تمام قانونی اور جائز ذرائع استعمال کرے گا، خاص طور پر ان معاملات میں جہاں ملائیشیائی شہری متاثر ہوں۔
فلوٹیلا کے ترجمان سیف ابو کشیک کے مطابق اب تک اسرائیل نے 13 جہاز روکے ہیں جن میں ملائیشیا کے 12 شہری بھی موجود تھے۔
فرانس کی رکن یورپی پارلیمنٹ کا عالمی معیشت کو مفلوج کرنے کا مطالبہ
اسرائیلی فوج کی جانب سے کچھ دیر قبل روکی جانے والی ایک کشتی میں سوار فرانسیسی رکن یورپی پارلیمنٹ ایما فوررو نے انسانی حقوق کے کارکنان سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے متعلق ہر چیز کو ’بلاک‘ کریں۔
گلوبل صمود فلوٹیلا کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری پیغام کے مطابق انہوں نے کہا کہ ’ملک (اسرائیل) کو بند کر دیں، عالمی معیشت کو مفلوج کر دیں، آئیں فلوٹیلا کے مشن کو مکمل کریں، محاصرہ ختم کریں، غزہ میں نسل کشی ختم کریں!‘۔
