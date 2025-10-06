دہشت گردی کی وارداتوں میں تیسری سہ ماہی کے دوران نمایاں اضافہ ہوا، رپورٹ
اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز (سی آر ایس ایس ) نے کہا ہے کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران دہشت گردی کے حملوں میں اضافے اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں شدت کے باعث ملک میں تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی سہ ماہی رپورٹ کے مطابق پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں اموات میں 46 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ 329 پرتشدد واقعات کے نتیجے میں 901 اموات ہوئیں جبکہ 599 افراد زخمی ہوئے، جن میں دہشت گردانہ حملے اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں شامل ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ سال (2025) ممکنہ طور پر 2024 سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوگا، جب کہ 2024 پہلے ہی گزشتہ دس سالوں میں سب سے زیادہ پرتشدد سال رہا تھا۔
سی آر ایس ایس کے مطابق یہ اضافہ ’دہشت گردانہ تشدد میں شدت اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے وسیع تر دائرے‘ کو ظاہر کرتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ’ ابھی ایک سہ ماہی باقی ہے، لیکن 2025 گزشتہ سال کے جانی نقصان کو پیچھے چھوڑنے کے راستے پر گامزن ہے، اگر موجودہ رجحان برقرار رہا تو 2025 گزشتہ دہائی کے سب سے زیادہ خونریز سالوں میں شمار ہوگا۔’
تھنک ٹینک کے مطابق 2025 کی پہلی تین سہ ماہیوں میں 2414 اموات ہوئیں، جو 2024 میں رپورٹ کی گئی 2546 اموات کے قریب ہیں۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ جنوری سے ستمبر 2024 کے دوران 1527 اموات ہوئیں، جب کہ اسی عرصے کے دوران 2025 میں 2414 اموات ریکارڈ کی گئیں، یعنی 58 فیصد اضافہ ہوا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ’ البتہ اموات کا ماخذ بدل گیا ہے، 2024 میں سیکیورٹی آپریشنز کے نتیجے میں 505 ہلاکتیں (کل کا 33 فیصد) ہوئیں جبکہ دہشت گردی کے حملوں میں 1022 افراد جاں بحق ہوئے۔ ’
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ’ 2025 میں سیکیورٹی آپریشنز سے 1265 ہلاکتیں ہوئیں جو کل اموات کا نصف سے زائد ہیں، یہ تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ ریاستی ردِعمل مزید سخت ہوگیا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔’
امریکا کی قیادت میں افغانستان سے فوجی انخلا (2021) کے بعد سے پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوا، وفاقی حکومت نے طالبان حکام پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا ہے، جس کی طالبان تردید کرتے ہیں، تاہم اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے لیے ’ سازگار ماحول’ موجود ہے۔
ستمبر میں سرکاری حکام نے اے ایف پی کو (اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر) بتایا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی دہشتگردی کی سرگرمیاں حالیہ مہینوں میں بڑھ گئی ہیں۔