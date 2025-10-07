  • KHI: Sunny 28.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 18.8°C
  • KHI: Sunny 28.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان: خاران میں مسلح افراد کا قاضی کورٹ پر حملہ، عمارت نٓذر آتش، جج اغوا

سلیم شاہد شائع October 7, 2025 اپ ڈیٹ October 7, 2025 09:11am
—فائل فوٹو: ڈان نیوز
—فائل فوٹو: ڈان نیوز

بلوچستان کے علاقے خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے قاضی کورٹ پر حملہ کرکے عمارت کو آگ لگانے کے بعد جج کو اغوا کر لیا۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سینئر پولیس حکام نے بتایا کہ مسلح افراد کا ایک گروہ گزشتہ روز صبح تقریباً ساڑھے 11 بجے مسکن قلات کے علاقے میں واقع قاضی کورٹ کی عمارت میں اس وقت داخل ہوا، جب جج مقدمات کی سماعت کر رہے تھے، یہ مقام خاران شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

حملہ آوروں نے جج محمد جان اور دیگر عملے کو یرغمال بنا لیا، ریکارڈ کو تہس نہس کر دیا اور دفتری فرنیچر سمیت دیگر اشیا کو نقصان پہنچایا۔

رخشاں ریجن کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) پولیس عبدالحئی عامر بلوچ نے ’ڈان‘ کو بتایا کہ مسلح دہشت گرد عدالت میں داخل ہوئے اور عدالت کے کمرے سمیت قاضی کورٹ کے دیگر حصوں کو آگ لگا دی۔

عدالتی عمارت مکمل طور پر جل گئی جب کہ حملہ آوروں نے عدالت کے ریکارڈ کو بھی تباہ کر دیا۔

ڈی آئی جی عبدالحئی عامر بلوچ کے مطابق عمارت کو آگ لگانے کے بعد جب حملہ آور فرار ہوئے تو انہوں نے جج کو اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا، دہشت گرد قاضی کورٹ کے جج کو اغوا کرکے لے گئے اور دو گاڑیاں بھی ساتھ لے گئے، جن میں جج کی سرکاری گاڑی اور ایک وکیل کی گاڑی شامل ہے۔

اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز بشمول فرنٹیئر کور کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے، انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا تاکہ حملے اور اغوا میں ملوث افراد کا سراغ لگایا جا سکے۔

تاحال کسی گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

2

پنشن کوئی خیرات نہیں بلکہ ایک آئینی حق ہے، جسٹس منصور علی شاہ

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

ویمنز ورلڈ کپ: منیبہ علی کا بھارت کیخلاف ’غیر معمولی رن آؤٹ‘، قوانین کیا کہتے ہیں؟

5

پاکستانی حکومت کا روزویلٹ ہوٹل کو گرا کر کثیرالمنزلہ عمارت تعمیر کرنے پر غور، امریکی جریدہ

6

کاجول مذہبی تقریب کے دوران ہراسانی کا شکار، ویڈیو وائرل

7

پاکستان دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر ہے، امریکی جریدہ

8

ملالہ با مقابلہ گریٹا: ’طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے‘

کارٹون

کارٹون : 7 اکتوبر 2025
کارٹون : 6 اکتوبر 2025