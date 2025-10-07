پاکستان اور ملائیشیا کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ
پاکستان اور ملائیشیا نے غزہ میں جاری نسل کشی کی مذمت کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا، جبکہ دونوں ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ملائیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، وزیراعظم شہباز شریف نے عہدہ سنبھالنے کے بعد ملائیشین ہم منصب کی دعوت پر ملائیشیاکا پہلا 3 روزہ دورہ کیا۔
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کے ملائیشیا سے تعلقات 1957 میں قائم ہوئے، احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی روابط مارچ 2019 میں تذویراتی شراکت داری میں تبدیل ہوئے۔
اعلامیے کے مطابق وزیراعظم کی دورہ ملائیشیا کےدوران ہم منصب سے ملاقات ہوئی، جس میں پاک-ملائیشیا دوستانہ روابط کو مزید مضبوط بنانے اور مسلم امہ میں یکجہتی کی مضبوطی کے لیے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔
شہباز شریف کے دورے کے دوران پاکستان اور ملائیشیا کے مابین تجارت، سرمایہ کاری، جیوپولیٹیکل امور اورخصوصی طور پر مشرق وسطیٰ پرگفتگو کی گئی۔
شہبازشریف اور ملائیشین وزیراعظم نےغزہ میں شہری آبادیوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا، دونوں ممالک نے مستحکم اور پُرامن افغانستان کے لیے عزم کا اعادہ کیا، ساتھ ہی پاکستان اور ملائیشیا نے اسلاموفوبیا، عدم برداشت اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر تشدد کی بھی مذمت کی۔
قبل ازیں، وزیر اعظم شہباز شریف کو ملائیشیا کے دورے کے دوران ملک و قوم کی خدمت میں نمایاں کردار کے اعتراف میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔
ملائیشین سرکاری خبر رساں ادارے ’برناما‘ کے مطابق بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا (آئی آئی یو ایم) نے کوالالمپور کیمپس میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران وزیراعظم پاکستان کو ’قیادت اور طرزِ حکمرانی‘ کے شعبے میں فلسفے کی اعزازی ڈگری عطا کی۔