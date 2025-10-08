سندھ میں ای مارکنگ سسٹم کا آغاز، کئی تعلیمی بورڈز نے پیپرز پر تجرباتی عمل شروع کردیا
سندھ میں ای مارکنگ سسٹم کا آغاز، کئی تعلیمی بورڈز نے پیپرز پر تجرباتی عمل شروع کر دیا۔
محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق صوبے کی جامعات اور تعلیمی بورڈز میں اصلاحات، کارکردگی اور ای مارکنگ سسٹم کے نفاذ پر صوبائی وزیر جامعات اسمٰعیل راہو کی صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری جامعات محمد عباس بلوچ، تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز اور افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں محکمہ جامعات کی کارکردگی، بورڈز میں اصلاحات اور پیپرز ای مارکنگ پر کرانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔
دوران اجلاس چیئرمینز بورڈز نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ میں ای مارکنگ سسٹم کا آغاز کردیا گیا ہے، کئی تعلیمی بورڈز نے پیپرز پر تجرباتی عمل شروع کر دیا، جبکہ نوابشاہ اور سکھر تعلیمی بورڈ نے تمام امتحانات کو ای پیپرنگ سسٹم اور آٹومیشن پر منتقل کیا۔
چیئرمین انٹر بورڈ کراچی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد فیڈرل بورڈ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کو مفت میں سافٹ ویئر، ٹریننگ اور آئی ٹی سسٹم فراہم کر رہا ہے۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور میرپورخاص بورڈز نے ایک ایک پیپر ای مارکنگ کے تحت لیا، جبکہ کراچی اور لاڑکانہ بورڈ نے نویں اور گیارہویں جماعت کے پیپرز ای مارکنگ کے تحت منعقد کیے ہیں۔
وزیرجامعات سندھ نے کہا کہ صوبے میں ای مارکنگ سے شفافیت اور جدیدیت میں اضافہ ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ بجلی بحران کے باعث لاڑکانہ اور کراچی میٹرک بورڈز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سولر سسٹم سے امتحانی اور دفتری امور بلا تعطل جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے چیئرمین بورڈز کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کا کوئی مسئلہ تاخیر کا شکار نہ ہو، فوری حل کے لیے مؤثر سسٹم بنایا جائے۔
ترجمان کے مطابق صوبائی وزیر محمد اسمٰعیل راہو نے دیگر تعلیمی بورڈز کو بھی جلد از جلد ای مارکنگ اور آٹومیشن سسٹم پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ جامعات و بورڈز میں اب ترقیوں کا باقاعدہ نظام بنایا گیا ہے تاکہ ملازمین کو بروقت حق مل سکے، محکمہ جامعات و بورڈز سندھ میں قانونی اور پالیسی اصلاحات کی گئی ہیں، یہ تمام اصلاحات صوبائی انتظام اور عوامی خدمت کی بہتری کے لیے اہم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ جامعات و تعلیمی بورڈز کی جامعات، وائس چانسلرز، ملازمین و طلبہ کا ڈیٹا آن لائن کردیا گیا ہے۔
وزیر جامعات نے کہا کہ صوبہ سے کاپی کلچر کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ شفاف امتحانی نظام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
محمد اسمٰعیل راہو کا کہنا تھا کہ ای پیپر مارکنگ کے نفاذ سے سندھ حکومت کے اخراجات، کاغذی استعمال میں کمی اور موسمیاتی بہتری میں مدد ملے گی۔