کراچی: سپر ہائی وے کے قریب فائرنگ کر کے پولیو ورکر کو قتل کر دیا گیا

امتیاز علیشائع 09 اکتوبر 2025 08:56pm
— فائل فوٹو: شٹراسٹاک

کراچی کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب مبینہ ٹارگٹڈ حملے میں ایک پولیو ورکر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔

سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا پولیس کے اسٹیشن ہاؤس افسر (ایس ایچ او) ولایت شاہ نے ڈان کو بتایا کہ 30 سالہ رحمٰن اللہ موٹر سائیکل پر سرجانی ٹاؤن جا رہے تھے، اس دوران نامعلوم حملہ آوروں نے جامعۃ الرشید کے قریب چلتی موٹر سائیکل پر فائرنگ کر دی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں متعدد گولیاں لگیں، جنہیں عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔

پولیس افسر نے ڈکیتی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مقتول کا تعلق محسود قبیلے سے تھا، وہ مدراس چوک کے قریب کوئٹہ ٹاؤن کے رہائشی تھے۔

ان کے پڑوسی اور سیاسی کارکن محمد شیر نے ڈان کو بتایا کہ مقتول رحمٰن اللہ پولیو ورکر تھے، ان کا کہنا تھا کہ مقتول کے اہلِ خانہ وہاڑی، پنجاب میں مقیم ہیں جہاں ان کی تدفین کی جائے گی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ علاقے کے رہائشیوں اور محسود برادری نے احتجاج کی منصوبہ بندی کی تھی تاہم متعلقہ ڈی ایس پی اور دیگر افسران نے 6 دن کے اندر قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی۔

