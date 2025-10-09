کابینہ سے منظوری کے بعد غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہو جائے گی، ترجمان اسرائیلی حکومت
غزہ امن معاہدے کی منظوری کے لیے طلب کیا گیا اسرائیلی کابینہ کا اجلاس تاخیر کا شکار ہوگیا، ترجمان اسرائیلی حکومت کے مطابق کابینہ کی جانب سے منظوری کے بعد غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہو جائے گی۔
برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی کابینہ کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے، جس میں غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری کا فیصلہ ہونا ہے۔
بی بی سی کے مطابق اب یہ اجلاس مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے (پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ) منعقد ہوگا۔
اسرائیلی حکومت کے ایک ترجمان نے اس سے قبل بتایا تھا کہ کابینہ اور حکومتی اجلاس مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوں گے۔
تاہم اب کئی اسرائیلی میڈیا ادارے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ترجمان کی جانب سے طے کردہ شیڈول میں تاخیر ہو گئی ہے۔
قبل ازیں اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کی ترجمان شوش بدرسیان نے کہا تھا کہ اگر آج شام ہونے والے اسرائیلی کابینہ اجلاس میں شرکاء نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی شرائط کو منظور کر لیا، تو غزہ میں جنگ بندی کابینہ اجلاس کے 24 گھنٹوں کے اندر شروع ہو جائے گی، جس کی آج صبح قاہرہ میں منظوری دی گئی تھی۔
بی بی سی کے غزہ میں موجود نمائندے نے اس سے قبل رپورٹ کیا تھا کہ جنگ بندی اسرائیلی حکومت کی منظوری کے فوراً بعد نافذ ہونے کی توقع ہے۔
میڈیا بریفنگ کے دوران بدرسیان نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے ( پاکستانی وقت شام 7 بجے) کابینہ کا اجلاس ہوگا، جس کے ایک گھنٹے بعد حکومتی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔
بدرسیان نے کہا تھا کہ’ کابینہ اجلاس کے 24 گھنٹے بعد غزہ میں جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔’
انہوں نے مزید بتایا تھا کہ اس کے بعد اسرائیلی دفاعی افواج ایک نئی لائن پر دوبارہ تعینات ہوں گی، جس کے نتیجے میں فوج غزہ کی پٹی کے تقریباً 53 فیصد حصے پر کنٹرول حاصل کرے گی۔
شوش بدرسیان کے مطابق اس کے بعد حماس کو باقی مغویوں کی حوالگی کے لیے 72 گھنٹوں کی مدت دی جائے گی۔
قبل ازیں آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر کہا تھا کہ ’میں بہت فخر سے اعلان کرتا ہوں کہ اسرائیل اور حماس دونوں نے ہمارے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں‘۔
انہوں نے کہا کہ ’اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، اور اسرائیل اپنی افواج کو ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹا لے گا، جو ایک مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہوگا‘۔