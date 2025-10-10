حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت، معاہدہ جلد متوقع
حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فریقین کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق حکام کو امید ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے امریکا کے حالیہ دورے کے دوران عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کی سطح کا معاہدہ (ایس ایل اے) حتمی شکل اختیار کر جائے گا، بشرطیکہ بیرونی اکاؤنٹ، سیلاب سے متعلقہ تصدیق شدہ نقصانات اور ان کے مالی ایڈجسٹمنٹس مرکزی اور صوبائی اکاؤنٹس میں متفقہ ہوں۔
سرکاری ذرائع نے تصدیق کی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں دو ہفتے کی مصروفیات کے بعد جانے والی وزٹنگ مشن سے قبل حکام کے ساتھ اقتصادی و مالیاتی پالیسیوں کے مسودے (ایم ای ایف پی) کا اشتراک کیا تھا۔
ایک اہلکار نے کہا کہ ہم ایس ایل اے کو حتمی شکل دینے کے قریب تھے، لیکن ایم ای ایف پی کے دو اہم جدولوں میں مزید ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت تھی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ بیرونی ترسیلات زر کے تازہ ترین اعداد و شمار نے پاکستان کے موقف کو مستحکم کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) اپنی محتاط مالیاتی پالیسی برقرار رکھے گا، کیونکہ مہنگائی میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے اور سیلاب سے متعلق نقصانات کو ابھی حتمی شکل دینا اور تصدیق کرنا باقی ہے۔
حکام نے کہا کہ آئی ایم ایف مشن نے پاور ڈویژن کی کوششوں کی تعریف کی، خاص طور پر اس کے سیکریٹری ڈاکٹر فخرالام عرفان کی، جنہوں نے تقریباً تمام کارکردگی کے اشاریوں سے تجاوز کیا، جو ایک نایاب کارنامہ ہے، تاہم خبردار کیا کہ بروقت اصلاحی اقدامات، بشمول ٹیرف ایڈجسٹمنٹس، پائیداری کے لیے اہم ہوں گے۔
لہٰذا، حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وعدہ شدہ سبسڈیز وقت پر فراہم کی جائیں، بشمول ان صوبوں میں زیر التوا بلوں کی ادائیگی جہاں سیلاب متاثرہ اضلاع میں صارفین کے بل معاف یا آسان کر دیے گئے تھے۔
صوبوں کو سیلابی نقصانات کے ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ، اپنے نقدی زائد اہداف بھی پورے کرنے ہوں گے، حکومت سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھے گی، خاص طور پر ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے، جب کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبے مؤخر رہیں گے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) اپنے محصول جمع کرنے کے ہدف کو کم کرنے والا ہے اور اقدامات یکم جنوری 2026 تک نافذ کرنے کی تیاری میں ہیں تاکہ کسی بھی مزید کمی کو پورا کیا جا سکے۔
یہ مسائل متوقع طور پر آئندہ آئی ایم ایف-ورلڈ بینک سالانہ اجلاسوں کے دوران حتمی شکل اختیار کر لیں گے، جہاں پاکستانی وفد، مالیاتی وزیر کی قیادت میں اور ایس بی پی گورنر اور ایف بی آر چیئرمین کے شامل ہونے کے ساتھ، اس ہفتے کے اختتام پر روانہ ہوگا۔
ذرائع نے کہا کہ عوامی قرضوں سے متعلق اعداد و شمار، بشمول مقررہ اور لچکدار شرح سود، سکوک اور میچورٹیز، محفوظ حد میں ہیں۔
آئی ایم ایف نے مشن کے اختتام پر صبح کے وقت جاری بیان میں کہا کہ 37 ماہ کی توسیعی فنڈ سہولت (ای ایف ایف) کے تحت دوسرے جائزے اور 28 ماہ کی موسمیاتی تبدیلیوں کے پروگرام (آر ایس ایف) کے پہلے جائزے کے ایس ایل اے کو حتمی شکل دینے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
پاکستان توقع کرتا ہے کہ اگلے ماہ دونوں آئی ایم ایف سہولیات سے مجموعی طور پر تقریباً 1.2 ارب ڈالر کی قسط موصول ہو گی، بشرطیکہ بورڈ کی منظوری حاصل ہو، جو آئندہ ہفتے پالیسی سطح کی بات چیت سے متوقع ایس ایل اے کے نتائج پر مبنی ہوگی۔
آئی ایم ایف ٹیم نے 24 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کراچی اور اسلام آباد کا دورہ کیا تاکہ ای ایف ایف کے تحت دوسرے جائزے اور آر ایس ایف کے تحت پہلے جائزے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
آئی ایم ایف نے نوٹ کیا کہ پروگرام کی عمل درآمد مضبوط ہے اور عموماً حکام کی وعدہ کردہ ذمہ داریوں کے مطابق ہے۔
ٹیم نے مزید کہا کہ کئی اہم شعبوں میں پیش رفت ہوئی، بشمول عوامی مالیات کو مضبوط کرنے کے لیے مالیاتی کنسولیڈیشن، سیلاب کی بحالی کی معاونت، ایس بی پی کے ہدف کے مطابق مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی، توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے باقاعدہ ٹیرف ایڈجسٹمنٹس اور لاگت کم کرنے والی اصلاحات اور ریاست کے دائرہ اختیار کو کم کرنے اور حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے ساختی اصلاحات۔
آئی ایم ایف نے آر ایس ایف کے تحت اصلاحی اقدامات کے ذریعے ماحولیاتی لچک کو مضبوط بنانے پر بھی بات چیت کو اجاگر کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم اور حکام کسی بھی زیر التوا مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسی بات چیت جاری رکھیں گے اور ٹیم نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔