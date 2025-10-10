  • KHI: Clear 25.8°C
ڈیرہ اسمٰعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

عمر باچا شائع October 10, 2025 اپ ڈیٹ October 10, 2025 10:11pm
ڈیرہ اسمٰعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خود کش حملہ، بھارتی ہتھیاروں سے لیس نامعلوم دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسمٰعیل خان سجاد احمد کے مطابق ڈی آئی خان کے پولیس ٹریننگ سینٹر پر 7 سے 8 دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔

ڈی پی او کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے ٹریننگ سینٹر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جب کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں دو دہشت گرد مارے گئے ہیں۔

دھماکے کے بعد علاقے میں شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوگیا، صورتحال پر قابو پانے کے لیے اعجاز شہید پولیس لائنز سے پولیس کی اضافی نفری روانہ کردی گئی ہے۔

آپریشن کی نگرانی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسمٰعیل خان سجاد احمد خود کر رہے ہیں۔

عینی شاہدین کے مطابق دہشت گردوں نے چاروں اطراف سے فائرنگ کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔

