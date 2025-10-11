  • KHI: Clear 31.5°C
  • LHR: Clear 28.9°C
  • ISB: Clear 25.6°C
  • KHI: Clear 31.5°C
  • LHR: Clear 28.9°C
  • ISB: Clear 25.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دہشتگردی کے خاتمے کا آغاز سہولت کاروں سے ہونا چاہیے، مریم اورنگزیب

ویب ڈیسک شائع October 11, 2025 اپ ڈیٹ October 11, 2025 03:57pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

سینیئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں جو پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لائے لہٰذا دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز دہشت گردی کے سہولت کاروں سے ہونا چاہیے۔

ڈان نیوز کے مطابق مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف یکجا کیا اور متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنایا لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس کی خلاف ورزی کی۔

ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر جمع کیا لیکن 2018 کے بعد سے دوبارہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی پشت پناہی ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ اس قومی پالیسی کی خلاف ورزی اور دہشت گردوں کو واپس لانے کا مجرم بانی پی ٹی آئی ہے، اسے یہ حساب دینا ہوگا۔

مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج دہشت گردی سے شہید ہونے والے ہر پاکستانی کا لہو بانی پی ٹی آئی کے ہاتھوں پر ہے، نواز شریف نے اپنے پختہ عزم و ہمت سے دہشت گردوں کے خلاف جامع اور مؤثر آپریشن شروع کیا اور دہشت گردوں کا صفایا کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے دہشت گردی سے پاکستان کو محفوظ بنادیا تھا، بانی پی ٹی آئی نے نہ صرف دہشت گردوں کو پناہ دی بلکہ انہیں رہائش دی اور پیسہ بھی دیا جب کہ خیبرپختونخوا میں لاکر آباد کیا۔

صوبائی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے نہ صرف دہشت گردی کو پنپنے دیا بلکہ اس کی نشوونما میں ہر طرح سے سہولت کاری کی، دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز دہشت گردی کے سہولت کاروں سے ہونا چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی افواج، پولیس، رینجرز اور بچوں سمیت عوام کے ہر طبقے نے عظیم قربانیاں دی ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کا ساتھ دے کر پاکستان کے عوام اور شہدا کے لہو سے بے وفائی اور ان کی قربانیوں کی توہین کی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بدقسمتی سے خیبرپختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشتگردوں کو جگہ دی گئی، ترجمان پاک فوج

2

شادی چار ماہ میں ہی ختم ہوگئی تھی، زارا ترین کا انکشاف

3

افغاانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے کی آواز سنی گئی، ذبیح اللہ مجاہد

4

آنکھوں کو پرکشش بنانے کی سرجری کرانے والی سوشل میڈیا اسٹار چل بسیں

5

ٹی ایل پی کو محدود رکھنے کی کوششوں کے باعث لاہور میں کشیدگی، جڑواں شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل

6

اسرائیلی قید میں مشتاق احمد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ سابق سینیٹر نے روداد سنا دی

7

امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی خاتون کے نام، ڈونلڈ ٹرمپ اس سال بھی محروم

8

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

کارٹون

کارٹون : 11 اکتوبر 2025
کارٹون : 10 اکتوبر 2025