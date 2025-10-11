دہشتگردی کے خاتمے کا آغاز سہولت کاروں سے ہونا چاہیے، مریم اورنگزیب
سینیئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی واپسی کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی عمران خان ہیں جو پاکستان میں دہشت گردوں کو واپس لائے لہٰذا دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز دہشت گردی کے سہولت کاروں سے ہونا چاہیے۔
ڈان نیوز کے مطابق مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف یکجا کیا اور متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنایا لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس کی خلاف ورزی کی۔
ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر جمع کیا لیکن 2018 کے بعد سے دوبارہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی پشت پناہی ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ اس قومی پالیسی کی خلاف ورزی اور دہشت گردوں کو واپس لانے کا مجرم بانی پی ٹی آئی ہے، اسے یہ حساب دینا ہوگا۔
مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج دہشت گردی سے شہید ہونے والے ہر پاکستانی کا لہو بانی پی ٹی آئی کے ہاتھوں پر ہے، نواز شریف نے اپنے پختہ عزم و ہمت سے دہشت گردوں کے خلاف جامع اور مؤثر آپریشن شروع کیا اور دہشت گردوں کا صفایا کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے دہشت گردی سے پاکستان کو محفوظ بنادیا تھا، بانی پی ٹی آئی نے نہ صرف دہشت گردوں کو پناہ دی بلکہ انہیں رہائش دی اور پیسہ بھی دیا جب کہ خیبرپختونخوا میں لاکر آباد کیا۔
صوبائی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے نہ صرف دہشت گردی کو پنپنے دیا بلکہ اس کی نشوونما میں ہر طرح سے سہولت کاری کی، دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز دہشت گردی کے سہولت کاروں سے ہونا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی افواج، پولیس، رینجرز اور بچوں سمیت عوام کے ہر طبقے نے عظیم قربانیاں دی ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کا ساتھ دے کر پاکستان کے عوام اور شہدا کے لہو سے بے وفائی اور ان کی قربانیوں کی توہین کی۔