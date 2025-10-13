پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 5 ہزار 300 سے زائد پوائنٹس کی شدید مندی
پاکستان اسٹاک ایکسچینج ( پی ایس ایکس) میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز مندی نے ڈیرے ڈال دیے، بینچ مارک ہنڈرڈ انڈیکس میں 5300 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔
پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کے مطابق پیر کو کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا، اور دوپہر 2 بجکر 39 منٹ پر انڈیکس 5 ہزار 322 پوائنٹس یا 3.26 فیصد کمی سے ایک لاکھ 57 ہزار 775 کی سطح پر آگیا۔
جمعے کو کاروباری ہفتے کے اختتام پر مارکیٹ ایک لاکھ 63 ہزار پوائنٹس 98 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی تھی۔
یاد رہے کہ رواں ماہ کاروبار کے دوران اسٹاک مارکیٹ نے پے در پے کئی سنگ میل عبور کیے تھے اور مارکیٹ ایک لاکھ 69 ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔