  • KHI: Clear 30.8°C
  • LHR: Clear 27.8°C
  • ISB: Clear 24.5°C
  • KHI: Clear 30.8°C
  • LHR: Clear 27.8°C
  • ISB: Clear 24.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کی ایشز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شرکت مشکوک

اسپورٹس ڈیسکشائع 13 اکتوبر 2025 04:09pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے کہا ہے کہ اگلے ماہ سے پرتھ میں شروع ہونے والے ایشز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شاید وہ شرکت نہ کرسکیں۔

غیر ملکی خبررساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق کمر کی انجری کا شکار پیٹ کمنز 21 نومبر کو شروع ہونے والے ایشز کے افتتاحی ٹیسٹ کے لیے فٹ ہونے کی پوری کوشش کررہے ہیں تاہم بحالی کے دوران وہ ابھی تک بولنگ شروع نہیں کر پائے ہیں۔

سڈنی میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے امکانات بہت کم ہیں جب کہ برسبین میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ تک شاید میں فٹ ہوجاؤں۔

انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے باؤلنگ کروانے کا آغاز کروں گا اور شاید دو ہفتے بعد اسپائکس پہن کر گھاس پر بولنگ کروں گا لیکن پچھلے 2 ہفتے بہت اچھے گزرے ہیں اور ری ہیب کا ہر سیشن پہلے سے بہتر لگ رہا ہے۔

پیٹ کمنز کا مزید کہنا تھا کہ آپ کو کم از کم ایک مہینہ نیٹس میں چاہیے، اگر آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن میں 20 اوورز پھینک سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ کافی مشکل ہے کہ آپ بغیر کسی باؤلنگ کے اچانک 5 روزہ ٹیسٹ کھیلنے لگ جائیں لہذا پہلا قدم یہی ہے کہ خود کو فٹ ہونے کا موقع دوں اور پھر آگے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔

خیال رہے کہ پیٹ کمنز نے ایشیز سیریز میں اپنا پہلا ٹیسٹ 18-2017 میں کھیلا تھا جس کے بعد سے وہ ہر ایشز سیریز کا حصہ رہے ہیں۔

آسٹریلوی کپتان کا کہنا تھا کہ ایشز سیری کا حصہ نہ ہونے پر کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے کیوں کہ یہ ایک بڑا سیزن ہے لیکن کبھی کبھی حقیقت پسند بھی رہتا ہوں، میں نے گزشتہ 7 سے 8 سال ہر ہوم سیزن میں شرکت کی ہے جو ایک فاسٹ باؤلر کے لیے بڑا کارنامہ ہے۔

اگر پیٹ کمنز پرتھ ٹیسٹ کھیلنے کے لیے فٹ نہ ہوئے تو سابق کپتان اسٹیو اسمتھ ٹیم کی قیادت کریں گے جب کہ اسکاٹ بولینڈ ان کی جگہ فاسٹ بولنگ اٹیک میں شامل ہوں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب کیلئے 4 امیدوار میدان میں آگئے

2

پاک فورسز کا حملہ کرنے والی 20 افغان چوکیوں پر قبضہ، کئی طالبان اہلکاروں نے ہتھیار ڈال دیئے

3

افغانستان کی طرف سے بلااشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، طالبان لاشیں، پوسٹیں چھوڑ کر فرار

4

200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے، آئی ایس پی آر

5

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد

6

کراچی: معصوم بچوں کے سامنے والد کو قتل کرنے والے ملزم ’مبینہ پولیس مقابلے‘ میں ہلاک

7

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

8

افغان چوکی پر قبضہ کرنے والے پاک فوج کے جوان کا پیغام وائرل

کارٹون

کارٹون : 13 اکتوبر 2025
کارٹون : 12 اکتوبر 2025