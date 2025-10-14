سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ: پاکستان کو بھارت کے خلاف دلچسپ مقابلے میں 1-2 کی برتری حاصل
سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے میں پاکستان جونیئرز نے روایتی حریف بھارت کے خلاف 1-2 کی برتری حاصل کر لی ہے۔
ملائیشیا میں کھیلے جارہے میچ کے پہلے کوارٹر میں قومی ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے پنالٹی اسٹروک پر گول کر پاکستان کو ایک، صفر کی برتری دلائی۔
تیسرے کوارٹر میں صفیان نے ایک اور گول کر کے بھارت کے خلاف برتری کو 0-2 کیا، تاہم چند ہی لمحوں بعد بھارت کے ہندال ہراجیت سنگھ پنالٹی اسٹروک پر گول کر کے مقابلہ 1-2 پر لے آئے۔
واضح رہے کہ میچ کے آغاز سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملایا۔
یاد رہے کہ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے میزبان ملائیشیا کے خلاف 2-7 گول سےفتح سمیٹی تھی جبکہ دوسرے مقابلے میں قومی ٹیم کو برطانیہ سے 1-5 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔