  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 26.5°C
  • ISB: Clear 22.5°C
  • KHI: Clear 29.4°C
  • LHR: Clear 26.5°C
  • ISB: Clear 22.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ: پاکستان کو بھارت کے خلاف دلچسپ مقابلے میں 1-2 کی برتری حاصل

اسپورٹس ڈیسک شائع October 14, 2025 اپ ڈیٹ October 14, 2025 06:53pm
— فوٹو: سوشل میڈیا/ایکس
— فوٹو: سوشل میڈیا/ایکس

سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے میں پاکستان جونیئرز نے روایتی حریف بھارت کے خلاف 1-2 کی برتری حاصل کر لی ہے۔

ملائیشیا میں کھیلے جارہے میچ کے پہلے کوارٹر میں قومی ٹیم کے کپتان حنان شاہد نے پنالٹی اسٹروک پر گول کر پاکستان کو ایک، صفر کی برتری دلائی۔

تیسرے کوارٹر میں صفیان نے ایک اور گول کر کے بھارت کے خلاف برتری کو 0-2 کیا، تاہم چند ہی لمحوں بعد بھارت کے ہندال ہراجیت سنگھ پنالٹی اسٹروک پر گول کر کے مقابلہ 1-2 پر لے آئے۔

واضح رہے کہ میچ کے آغاز سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملایا۔

یاد رہے کہ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے میزبان ملائیشیا کے خلاف 2-7 گول سےفتح سمیٹی تھی جبکہ دوسرے مقابلے میں قومی ٹیم کو برطانیہ سے 1-5 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر شدید تشویش ہے، چین

2

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

5

خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس، سہیل آفریدی 90 ووٹ لیکر وزیراعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا واک آؤٹ

6

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

7

حماس نے تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالی رہا کردیے، سیکڑوں فلسطینی قیدی بھی غزہ پہنچ گئے

8

نعمان جاوید کو کس چیز نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ گلوکار نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 14 اکتوبر 2025
کارٹون : 13 اکتوبر 2025