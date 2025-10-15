  • KHI: Sunny 34.7°C
  • LHR: Sunny 31.9°C
  • ISB: Sunny 27.8°C
  • KHI: Sunny 34.7°C
  • LHR: Sunny 31.9°C
  • ISB: Sunny 27.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

گورنر خیبر پختونخوا کا حزب اختلاف کو وزیراعلیٰ کے انتخاب کےخلاف درخواست واپس لینے کا مشورہ

علی اکبر | ویب ڈیسک شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 01:46pm
— فائل فوٹو: پی ٹی وی
— فائل فوٹو: پی ٹی وی

گورنرخیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں حزب اختلاف کو وزیراعلیٰ کے انتخاب کے خلاف دائر درخواست واپس لینےکا مشورہ دے دیا۔

خیبرپختونخوا میں حزب اختلاف کے ارکان نے وزیراعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست پر گورنر فیصل کریم سے مشاورت کی، اس دوران فیصل کریم کنڈی نے پٹیشن واپس لینے کا مشورہ دیا۔

یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے علی امین گنڈاپور نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنا استعفیٰ گورنر خیبرپختونخوا کو بھجوایا تھا، تاہم گورنر کی جانب سے استعفیٰ موصول ہونے کی تردید کی گئی تھی، بعد ازاں ہاتھ سے لکھا ہوا علی امین گنڈاپور کا دوسرا استعفیٰ گورنر کو بھیجا گیا تھا۔

گورنر نے کہا تھا کہ انہیں بعد میں ہاتھ سے لکھا گیا استعفیٰ پہلے ملا، پہلے والا استعفیٰ تاخیر سے بعد میں موصول ہوا، تاہم انہوں نے دونوں استعفوں پر دستخطوں کا فرق ہونے کی وجہ سے علی امین گنڈاپور کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، تاکہ استعفے کی تصدیق کی جاسکے۔

صوبے کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی جانب سے کہا گیا تھا کہ علی امین گنداپور استعفیٰ دے چکے ہیں، لہٰذا نئے وزیراعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول جاری کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی نے سہیل آفریدی کو وزیراعلیٰ منتخب کرلیا تھا، تاہم اپوزیشن نے انتخاب کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے وزیراعلیٰ کے انتخاب کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔

واضح رہے کہ علی امین گنڈاپور نے پارٹی قیادت کی ہدایت پر عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ بن چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی عدالت میں دائر کردہ ایک درخواست پر عدالتی حکم کے بعد آج وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔

منگل کے روز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایس۔ ایم عتیق شاہ نے سہیل خان آفریدی کے بطور وزیرِاعلیٰ انتخاب کو آئینی قرار دیتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کو حکم دیا تھا کہ وہ بدھ کی شام 4 بجے تک ان سے حلف لیں، ورنہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اسی روز آئین کے آرٹیکل 255 (2) کے تحت حلف برداری کی تقریب انجام دیں گے۔

پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی منگل کے روز گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی پر زور دیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اپنا ’آئینی اور قانونی فریضہ‘ ادا کریں اور صوبے میں واپس جا کر منتخب وزیرِ اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں۔

کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ’آپ کو خیبر پختونخوا جانا چاہیے‘، میں سندھ کے وزیرِاعلیٰ سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اپنا طیارہ دے دیں تاکہ آپ خیبر پختونخوا پہنچ کر عدالت کے حکم کے مطابق اپنا آئینی اور قانونی فریضہ ادا کر سکیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پر شدید تشویش ہے، چین

2

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

3

پاک-افغان جھڑپوں کی خوفناک رات

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس، سہیل آفریدی 90 ووٹ لیکر وزیراعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا واک آؤٹ

6

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

7

خیبرپختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف ان ہی کی چلے گی، سہیل آفریدی

8

نعمان جاوید کو کس چیز نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا؟ گلوکار نے بتادیا

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025