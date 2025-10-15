  • KHI: Sunny 34.7°C
اورکزئی: سیکیورٹی فورسز کے ٹارگٹڈ آپریشن میں 9 خوارج ہلاک

علی اکبر | ویب ڈیسک شائع October 15, 2025 اپ ڈیٹ October 15, 2025 02:04pm
— فائل فوٹو: اے پی
— فائل فوٹو: اے پی

سیکیورٹی فورسز نے خیبرپختونخوا کے ضلع اورکزئی میں خوارج کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے 9 خوارج کو ہلاک کردیا۔

ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع اورکزئی کے علاقے غلجو میں خوارج کے خلاف ٹارگٹ آپریشن میں 9 خوارج کو ہلاک کردیا۔

ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

واضح رہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب خیبرپختونخوا کے ضلع اورکزئی میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی جس میں بھارتی پراکسی ’فتنۃ الخوارج‘ سے تعلق رکھنے والے 19 بھارتی حمایت یافتہ خوارج واصل جہنم کر دیے گئے تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے ضلع راولپنڈی کے رہائشی 39 سالہ لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ضلع راولپنڈی کے رہائشی 33 سالہ میجر طیب راحت سمیت دیگر 9 جوان بھی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔

سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملے میں ملوث بھارتی حمایت یافتہ تمام 30 خوارج کو ہلاک کردیا تھا۔

