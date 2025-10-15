  • KHI: Clear 34.1°C
  • LHR: Clear 30.6°C
  • ISB: Clear 26.7°C
  • KHI: Clear 34.1°C
  • LHR: Clear 30.6°C
  • ISB: Clear 26.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نوشہرہ: پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار فائرنگ سے شہید

ویب ڈیسکشائع 15 اکتوبر 2025 02:00pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

خیبرپختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے علاقے نظام پور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیو ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید ہوگیا، ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی کامیابی سے جاری ہے۔

پولیس حکام کے مطابق نوشہرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہوگیا، فائرنگ کا واقعہ نظام پور کے علاقے میں پیش آیا۔

شہید پولیس اہلکار پولیو ڈیوٹی پر مامور تھا، واقعے کی اطلاع ملنے پرپولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔

ملک بھر میں جاری قومی انسدادِ پولیو مہم تیسرے روز بھی کامیابی سے جاری ہے، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹرکے مطابق ابتدائی دو روز کے دوران 2 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں ایک کروڑ 43 لاکھ، سندھ میں 50 لاکھ 19 ہزار، خیبر پختونخوا میں 37 لاکھ 74 ہزار، بلوچستان میں 14 لاکھ 50 ہزار، اسلام آباد میں 2 لاکھ 3 ہزار، گلگت بلتستان میں ایک لاکھ 87 ہزار جبکہ آزاد جموں و کشمیر میں 4 لاکھ 81 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔

نیشنل ای او سی کا کہنا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے مربوط اور مسلسل کوششیں جاری ہیں، اس ہفتے 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔

نیشنل ای او سی نے والدین اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کو خوش آمدید کہیں اور اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں، این ای او سی کے مطابق پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جو معصوم بچوں کو عمر بھر کی معذوری میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے مہم کی کامیابی میں والدین اور کمیونٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں رواں سال دہائیوں کی شدید سردی پڑنے کا امکان، ماہرین نے خبردار کردیا

2

’رات کے وقت بیوی سانپ بن جاتی ہے، کئی بار ڈسنے کی کوشش کرچکی‘

3

’جنریشن زی‘ کی بغاوت سے ایک اور حکومت کا خاتمہ، مڈغاسکر کے صدر ملک چھوڑ کر فرار

4

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

5

پشاور ہائیکورٹ: گورنر خیبرپختونخوا کو کل شام 4 بجے تک نومنتخب وزیراعلیٰ سے حلف لینے کا حکم

6

پولیس نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگالیا

7

زیر سمندر کیبل کی مرمت، انٹرنیٹ سروس آج 18 گھنٹے تک سست رہے گی

8

ملالہ یوسف زئی کا یونیورسٹی میں دوران تعلیم متعدد بار نشہ کرنے کا اعتراف

کارٹون

کارٹون : 15 اکتوبر 2025
کارٹون : 14 اکتوبر 2025