اسرائیل نے مزید 30 شہید فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں حوالے کردیں، وزارت صحت غزہ
غزہ میں امن معاہدے کے نفاذ کے بعد اسرائیل سے مزید 30 شہید فلسطینیوں کی لاشیں غزہ پہنچ گئیں، جن پرتشدد کے نشانات ہیں، حماس نے کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی وہ لاشیں حوالے کر دی ہیں جن تک رسائی ممکن تھی۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے غزہ کی وزارت صحت کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ 30 مزید فلسطینیوں کی لاشیں غزہ پہنچ گئیں، جن میں سے بعض پر ’ تشدد، مارپیٹ، ہاتھ باندھنے اور آنکھوں پر پٹی باندھنے’ کے آثار پائے گئے ہیں۔
تاہم یہ واضح نہیں کہ ان فلسطینیوں کی شہادت کب اور کیسے ہوئی۔
ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس (آئی سی آر سی ) ان لاشوں کو واپس غزہ منتقل کر رہی ہے، یہ ان شہیدوں کی لاشیں ہیں جو جنگ کے دوران اسرائیل کے پاس موجود تھیں۔
منگل اور بدھ کو اسرائیل نے دو گروپوں میں 90 فلسطینیوں کی لاشیں ناصر میڈیکل کمپلیکس منتقل کی تھیں جس کے بعد واپس کی جانے والی لاشوں کی مجموعی تعداد 120 ہو گئی ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ان میں سے بہت سی لاشیں تاحال شناخت نہیں کی جا سکیں، اور وزارت نے اہل خانہ کی مدد کے لیے ان کی تصاویر ایک مخصوص ویب سائٹ پر شائع کی ہیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کی شناخت کر سکیں۔
ناصر ہسپتال کے مطابق منگل کو حوالے کی گئی لاشوں کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہسپتال نے بتایا کہ یہ لاشیں اسرائیل میں ریفریجریٹروں میں رکھی گئی تھیں اور ان پر ناموں کے بجائے نمبرز درج تھے۔
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے 360 غزہ کے شہدا کی لاشیں واپس کرنے پر اتفاق کیا تھا، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس ہفتے واپس کی جانے والی لاشوں میں وہی لاشیں شامل ہیں یا نہیں جن کا ذکر معاہدے میں کیا گیا تھا۔
دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اس نے تمام یرغمالیوں کی وہ لاشیں حوالے کر دی ہیں جن تک اس کی رسائی ممکن تھی، اور یہ کہ ہلاک ہونے والے باقی یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے ’ بڑے پیمانے پر کوششیں اور خصوصی آلات’ درکار ہیں۔
ایک ذریعے نے سی این این کو بتایا کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس کم از کم مزید 6 لاشوں تک رسائی موجود ہے۔