سابق کپتان جاوید میانداد نے بھارت کو ایشیا کپ ٹرافی نہ دینے کی حمایت کر دی

اسپورٹس ڈیسکشائع 17 اکتوبر 2025 12:00am
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈری بیٹر جاوید میانداد نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا بھارتی بورڈ نے کو ایشیا کپ میں کو کچھ کیا وہ مودی کے کہنے پر کیا۔

ڈان نیوز کے مطابق سابق کپتان جاوید میانداد نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، تاہم بھارت مسلسل کھیل کو خراب کر رہا ہے، بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ 2025 کے دوران جو رویہ اختیار کیا، انہیں ٹرافی بالکل نہیں دینی چاہیے۔

جاوید میانداد نے دیگر کرکٹ بورڈز سے بھارت کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں ہونے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی ٹیم نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سربراہ ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا۔

جس کی وجہ ایشین ایونٹ کی اختتامی تقریب تاخیر کا شکار ہوئی، بھارتی ٹیم کی ضد برقرار رہنے گرین ٹیم ٹرافی سے محروم ہو گئی تھی۔

بعد ازاں، 30 ستمبر کو ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل ( اے سی سی) کے اجلاس میں بھارتی کرکٹ بورڈ مسلسل ٹرافی لینے کے لیے اصرار کرتا رہا، جس پر محسن نقوی نے واضح کیا اب اگر ٹرافی چاہیے تو سوریا کمار یادیو ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر آکر مجھ سے لے لیں۔

اجلاس کے دوران گرما گرمی زیادہ بڑھی تو اے سی سی، پی سی بی ، بی سی سی آئی ، سری لنکن بورڈ اور افغان بورڈ کو معاملہ حل کرنے کا مشترکہ ٹاسک دے دیا گیا۔

اجلاس میں بھارتی ٹیم کی جانب سے نو ہینڈ شیک اور سوریا کمار یادیو کے سیاسی بیانات کی مذمت کی گئی تھی۔

