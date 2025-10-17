  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 23.3°C
  • ISB: Clear 21.1°C
  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 23.3°C
  • ISB: Clear 21.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان : خاران میں پولیس پارٹی پر حملے میں ایس ایچ او شہید

ویب ڈیسک شائع October 17, 2025 اپ ڈیٹ October 17, 2025 10:55pm
فائل فوٹو: سوشل میڈیا
فائل فوٹو: سوشل میڈیا

بلوچستان کے ضلع خاران میں پولیس پر حملے میں اسٹیشن ہاؤس افسر (ایس ایچ او) قاسم بلوچ شہید ہوگئے، جبکہ آل پارٹیز خاران نے واقعے کے خلاف کل ہڑتال کا اعلان کردیا۔

ڈان نیوز کے مطابق بلوچستان کے ضلع خاران میں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر (ڈی ایچ کیو) ہسپتال کے قریب پولیس پر فائرنگ کی گئی، جس کی زد میں آکر ایس ایچ او قاسم بلوچ شہید ہوگئے۔

پولیس کے مطابق ایس ایچ او خاران اہل کاروں کے ساتھ ناکہ بندی کرکے گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ کی زد میں صرف ایس ایچ او قاسم بلوچ آئے فائرنگ سے دوسرے اہلکار محفوظ رہے۔

آل پارٹیز خاران نے واقعے کے خلاف خلاف شہر میں کل شٹر ڈائون ہڑتال کی کال دے دی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی

2

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

3

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

4

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

5

’بھٹو صاحب کو جب تک بلوچستان آپریشن کی غلطی کا احساس ہوا، بہت دیر ہوچکی تھی‘

6

ترکش مرد اچھے لگتے ہیں، ہونے والا شوہر بہت خوبصورت ہے، ڈاکٹر نبیحہ علی

7

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

8

مہوش حیات کو اپنی ہیروئن بناؤں گا، فہد مصطفیٰ کو اچھا لگے گا، صلاح الدین تنیو

کارٹون

کارٹون : 16 اکتوبر 2025
کارٹون : 15 اکتوبر 2025