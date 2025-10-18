جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف منیر کا بھارت کو انتباہ
آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، انہوں نے مئی میں پڑوسی ملک کے ساتھ ہونے والے تنازع کے دوران پاکستان کی ’واضح فتح‘ کو سراہا۔
پاکستان ملٹری اکیڈمی (پی ایم اے) کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ میں بھارت کی عسکری قیادت کو نصیحت اور واضح طور پر خبردار کرتا ہوں کہ جوہری ماحول میں جنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔
آرمی چیف نے مطالبہ کیا کہ نئی دہلی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بنیادی مسائل حل کرے، ہم آپ کی دھمکیوں سے نہ تو خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی دباؤ میں آئیں گے، اور کسی بھی معمولی اشتعال انگیزی کا بلا کسی تردد فیصلہ کن جواب دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تخلیق سے لے کر آج تک مسلح افواج نے قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ ملک کی بیرونی اور اندرونی سرحدوں کا عزم، یقین اور فخر کے ساتھ دفاع کیا ہے۔
فیلڈ مارشل منیر نے کہا کہ مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والے 4 روزہ تنازع، معرکۂ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کے جذبے اور عزم کی حالیہ مثال نے قوم کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے، افواجِ پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ تمام خطرات کو ناکارہ بنا دیا۔
انہوں نے کہا کہ جدید رافیل طیاروں کو مار گرایا گیا، متعدد اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایس 400 دفاعی نظام بھی شامل تھا، اور پاکستان نے کثیر الجہتی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے اپنی صلاحیت اور دفاع کے عزم کو ثابت کیا۔
آرمی چیف نے مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ تنازع کے دوران عمر، رنگ، نسل، مذہب یا مسلک سے قطع نظر، قوم کے تمام لوگ فولادی دیوار کی طرح یکجا کھڑے ہوئے، اس نے حب الوطنی اور قومی جوش و خروش کی ایک نئی روح پیدا کی جو پورے پاکستان میں غالب ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری اجتماعی کامیابی نے ہمارے ماضی کی شاندار اور باوقار فتوحات کی یادوں کو تازہ اور مزید مضبوط کیا ہے، پاکستان ایک بار پھر ایک مکار دشمن پر فتح یاب ہوا، جو اسٹریٹجک اندھا پن، سادہ لوحی، تکبر اور اپنے گمراہ کن برتری کے خوابوں میں مبتلا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جلد بازی میں الزام تراشی، غیرجانبدار تحقیقات سے گریز اور خود ساختہ شواہد پر انحصار اس بات کی علامت ہے کہ اس نے دہشت گردی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔
آرمی چیف نے کہا کہ دوسری جانب پاکستان نے اپنی قانونی اور واضح فتح کی بدولت نہ صرف اپنی عوام بلکہ عالمی برادری کی گہری تعریف حاصل کی ہے، حالاں کہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس کامیابی نے اندرونِ ملک ہماری قوم کو مزید متحد کیا ہے، اور کسی بھی بیرونی یا اندرونی خطرے کے مقابلے میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بنایا، اس نے خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی طاقت کا بنیادی ستون ہیں اور ریاست کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔
اپنے خطاب کے آغاز میں آرمی چیف نے بہترین پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے والے خوبصورت انداز میں تیار کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے دوست ممالک ملائیشیا، نیپال، فلسطین، قطر، سری لنکا، بنگلہ دیش، یمن، مالی، مالدیپ، اور نائجیریا سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس کو بھی پی ایم اے کاکول جیسے تاریخی حیثیت کے حامل معزز ادارے میں اپنی بنیادی تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔
انہوں نے کہا کہ یہ آپ سب کے لیے فخر کا لمحہ ہے جو ہماری مضبوط عسکری شراکت داری اور بین الاقوامی بھائی چارے کی علامت ہے۔
آخر میں فیلڈ مارشل منیر نے کہا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کردار ہمیشہ عسکری عظمت کی علامت رہا ہے، اور آج دکھائے گئے معیار بھی اسی روایت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔