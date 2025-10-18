سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں کامیاب آپریشن، فتنۃ الخوراج کے 2 دہشت گرد ہلاک
خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں مغل کوٹ سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے بنوں میں مغل کوٹ سیکٹر میں فتنۃ الخوارج کے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ آپریشن کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج کے طارق کچھی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا جب کہ کارروائی کے دوران فتنۃ الخوارج کے سرغنہ طارق کچھی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر کو جہنم واصل کیا گیا۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کرلیا گیا۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ خارجی طارق کچھی کی تشکیل پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک تھی جب کہ خارجی طارق کچھی کی دہشت گرد تشکیل فتنۃ الخوارج طالبان کے لیے بھتہ خوری میں بھی ملوث تھی۔
سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ فتنۃ الخوارج طارق کچھی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کیلئے سہولت کار تھا۔
اس سے قبل، خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں تھانہ ہوید کی حدود چوکی مزانگہ پر گزشتہ رات فتنۃ الخوارج کے دہشتگردوں کی جانب سے حملے کی بزدلانہ کوشش پولیس نے ناکام بنادی تھی۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات فتنۃ الخوارج کے 3 دہشت گردوں نے بارودی مواد سے بھرے رکشہ کے ذریعے بنوں میں تھانہ ہوید کی حدود چوکی مزانگہ پر حملے کی بزدلانہ کوشش کی۔
چوکی میں موجود پولیس کے بہادر جوانوں نے مشکوک نقل و حرکت دیکھ کر رکشہ کو روکنے کی کوشش کی اور نہ رکنے پر پولیس جوانوں نے فائرنگ کی جس سے رکشہ وہیں زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں تینوں دہشتگرد موقع پر ہی جہنم واصل ہوگئے اور تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے، تاہم دھماکے کی شدت سے قریب واقع گھروں کو معمولی نقصان پہنچا۔