گل بہادر گروپ کیخلاف گزشتہ شب ٹارگٹڈ کارروائیوں میں 60 سے 70 خارجی ہلاک ہوئے، وزیر اطلاعات
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ گل بہادر گروپ کے خلاف گزشتہ شب ٹارگٹڈ کارروائیوں میں تصدیق شدہ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق کم از کم 60 سے 70 خارجی اور ان کی قیادت جہنم واصل کی گئی۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سماجی رابطے کی سائٹ ’ایکس‘ پر لکھا کہ پاکستان نےافغان بارڈر سے ملحقہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں گل بہادر گروپ کے خارجی عناصر کے کیمپوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔
گزشتہ 48 گھنٹوں کے جنگ بندی کے دوران افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والے خارجیوں نے پاکستان علاقوں میں گھسنے اور متعدد دہشت گردانہ حملوں کی کوششیں کیں، تاہم سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔
انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائیوں کے دوران 100 سے زائد خارجیوں کو جہنم واصل کیاگیا۔
عطااللہ تارڑ کے مطابق گل بہادر گروپ کے خارجی عناصر نے شمالی وزیرستان میں ایک گاڑی پر بھی آئی ای ڈی حملہ کیا، جس میں کئی شہری اور ایک فوجی شہید، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔
انہوں نے شہریوں کو نشانہ بننے کے حوالے سے ہونے والی قیاس آرائیوں اور دعوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعوے غلط ہیں اور ان کا مقصد افغان سر زمین سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد گروہوں کے لیے حمایت پیدا کرنا ہے۔
عطااللہ تارڑ نے لکھا کہ پاکستان مخلصانہ طور پر یقین رکھتا ہے کہ آگے کا راستہ افغان سرزمین پر بھارتی سرپرستی میں پنپنے والی دہشت گردی کے پیچیدہ مسئلے کو مذاکرات اور غیر ریاستی عناصر پر افغان حکومت کے کنٹرول کے ذریعے حل ممکن ہے۔
تاہم، پاکستان کو علاقائی سالمیت اور عوام کی جانوں کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے اور ہم افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والے دہشت گردوں کو چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔