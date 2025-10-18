  • KHI: Clear 28.8°C
  • LHR: Clear 26.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 21.5°C
  • KHI: Clear 28.8°C
  • LHR: Clear 26.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 21.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

گل بہادر گروپ کیخلاف گزشتہ شب ٹارگٹڈ کارروائیوں میں 60 سے 70 خارجی ہلاک ہوئے، وزیر اطلاعات

ویب ڈیسک شائع October 18, 2025 اپ ڈیٹ October 18, 2025 07:15pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ گل بہادر گروپ کے خلاف گزشتہ شب ٹارگٹڈ کارروائیوں میں تصدیق شدہ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق کم از کم 60 سے 70 خارجی اور ان کی قیادت جہنم واصل کی گئی۔

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سماجی رابطے کی سائٹ ’ایکس‘ پر لکھا کہ پاکستان نےافغان بارڈر سے ملحقہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقوں میں گل بہادر گروپ کے خارجی عناصر کے کیمپوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔

گزشتہ 48 گھنٹوں کے جنگ بندی کے دوران افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والے خارجیوں نے پاکستان علاقوں میں گھسنے اور متعدد دہشت گردانہ حملوں کی کوششیں کیں، تاہم سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔

انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائیوں کے دوران 100 سے زائد خارجیوں کو جہنم واصل کیاگیا۔

عطااللہ تارڑ کے مطابق گل بہادر گروپ کے خارجی عناصر نے شمالی وزیرستان میں ایک گاڑی پر بھی آئی ای ڈی حملہ کیا، جس میں کئی شہری اور ایک فوجی شہید، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔

وفاقی وزیر اطلاعات نے لکھا کہ گل بہادر گروپ کے خلاف گزشتہ شب ٹارگٹڈ کارروائیوں میں تصدیق شدہ انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق کم از کم 60 سے 70 خارجی اور ان کی قیادت جہنم واصل کی گئی۔

انہوں نے شہریوں کو نشانہ بننے کے حوالے سے ہونے والی قیاس آرائیوں اور دعوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دعوے غلط ہیں اور ان کا مقصد افغان سر زمین سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد گروہوں کے لیے حمایت پیدا کرنا ہے۔

عطااللہ تارڑ نے لکھا کہ پاکستان مخلصانہ طور پر یقین رکھتا ہے کہ آگے کا راستہ افغان سرزمین پر بھارتی سرپرستی میں پنپنے والی دہشت گردی کے پیچیدہ مسئلے کو مذاکرات اور غیر ریاستی عناصر پر افغان حکومت کے کنٹرول کے ذریعے حل ممکن ہے۔

تاہم، پاکستان کو علاقائی سالمیت اور عوام کی جانوں کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے اور ہم افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والے دہشت گردوں کو چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

دوحہ: وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری

پاک-افغان کشیدگی: افغانستان نے پاکستان میں سہ ملکی سیریز کھیلنے سے انکار کردیا

پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع ختم کرانا میرے لیے ’بہت آسان‘ ہوگا، ٹرمپ

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’ٹیسٹ 20‘ کے نام سے کرکٹ میں نیا فارمیٹ متعارف

2

ابھرتی ہوئی ماڈل و ٹک ٹاکر رومیسا سعید انتقال کر گئیں

3

شہزادہ اینڈریو نے میرے ساتھ جنسی عمل کو اپنا ’پیدائشی حق‘ سمجھا، ورجینیا رابرٹس کا انکشاف

4

مولانا فضل الرحمٰن نےکارکنوں کو اسلام آباد کیلئے تیار رہنے کی ہدایت کردی

5

بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان اچانک اتنا اہم کیوں ہوگیا ہے؟

6

قائدِ ملت لیاقت علی خان کا قتل: وہ سوالات جن کے جواب قوم کو آج تک نہیں مل سکے

7

پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے، سفارتی ذرائع کا دعویٰ

8

مارگریٹ تھیچر کے تین مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کتاب میں دعویٰ

کارٹون

کارٹون : 18 اکتوبر 2025
کارٹون : 16 اکتوبر 2025