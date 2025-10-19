  • KHI: Clear 24.7°C
الخدمت فاؤنڈیشن کا غزہ کی بحالی کیلئے 15 ارب روپے پر مشتمل ’ری بلڈ غزہ‘ پروگرام کا آغاز

ویب ڈیسک شائع October 19, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 12:02am
— فوٹو: الخدمت فاؤنڈیشن

الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے جنگ بندی کے بعد غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے 15 ارب روپے پر مشتمل ’ری بلڈ غزہ‘ پروگرام کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔

صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے غزہ میں ریلیف سرگرمیوں کے حوالے سے مصر کے دورے سے واپسی پر پریس بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک غزہ کے متاثرین کے لیے 8 ارب 10 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔

جس میں 5 ہزار ٹن امدادی سامان پر مشتمل 35 کنسائنمنٹس ایئر کارگو اور بحری راستوں سے غزہ روانہ کی گئیں، جن میں خیمے، کمبل، خوراک، آٹا، چاول، ہائی جین، ڈلیوری اور بے بی کٹس سمیت دیگر ضروری اشیائے خوردونوش شامل تھیں۔

ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے کہا کہ ’ری بلڈ غزہ‘ پروگرام کے پہلے مرحلے میں 6 ہزار خاندانوں کے لیے فوڈ پیکجز، 100 ٹن امدادی سامان اور 100 ٹن چاول قاہرہ سے غزہ بھیجے جا رہے ہیں جبکہ 100 ٹن قربانی کے گوشت کو ’ریڈی ٹو ایٹ پیکٹس‘ کی صورت میں تیار کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ غزہ میں الخدمت کے 6 واٹر فلٹریشن پلانٹس پہلے ہی کام کر رہے ہیں، جنہیں بڑھا کر پینے کے صاف پانی کے 100 منصوبوں تک توسیع دی جائے گی۔

صدر الخدمت فاؤنڈیشن نے مزید کہا کہ موسمِ سرما کی آمد کے پیش نظر آئندہ ہفتے پاکستان سے 2 کارگو فلائٹس روانہ کی جائیں گی جن میں شیلٹرز، خیمے، کمبل، گرم کپڑے اور سلیپنگ بیگز شامل ہوں گے۔

انہوں نے بتایا کہ غزہ میں 2 شیلٹر اسکول فعال ہیں جبکہ مختلف صوبوں میں مزید 5 اسکول قائم کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں الخدمت اسکالر شپس پر موجود 404 فلسطینی طلبہ کی تعداد کو ایک ہزار تک بڑھایا جائے گا، جبکہ غزہ میں یتیم بچوں کی کفالت 750 سے بڑھا کر 3 ہزار تک کی جا رہی ہے۔

صدر الخدمت کے مطابق شہداء فیملیز کی رجسٹریشن 1550 خاندانوں تک مکمل ہو چکی ہے جن میں سے 50 خاندانوں کی کفالت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

طبی سہولیات کے حوالے سے بتایا گیا کہ اب تک 394 ٹن ادویات اور 3 ایمبولینسز غزہ میں خدمات فراہم کر رہی ہیں جبکہ 500 زخمیوں کو پاکستان لا کر علاج فراہم کرنے کا منصوبہ بھی حتمی مراحل میں ہے۔

انہوں نےکہا کہ الخدمت نے فیلڈ ہسپتال کی تیاری مکمل کر لی، جہاں مصنوعی اعضا کی تیاری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی، جبکہ ’ری بلڈ غزہ‘ کے تحت 5 شیلٹر مساجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے جسے بتدریج 25 تک بڑھایا جائے گا۔

ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے کہا کہ یہ پروگرام محض ریلیف نہیں بلکہ غزہ کے لوگوں کی پائیدار بحالی کی جانب ایک جامع قدم ہے۔

انہوں نے آخر میں کہا کہ پاکستانی عوام کا تعاون ہمارا حوصلہ ہے اور ہم غزہ کے عوام کو باوقار زندگی کی طرف لوٹانے تک اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے، پریس بریفنگ میں سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری، نائب صدور اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔

