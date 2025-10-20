  • KHI: Sunny 36.6°C
  • LHR: Sunny 32.6°C
  • ISB: Sunny 28.1°C
فتنۃ الہندوستان کے درندہ صفت عناصر کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے، محسن نقوی

ویب ڈیسک شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 01:20pm
گورنر خیبرپختونخوا نے دہشت گردوں کیخلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو ناگزیر قرار دیا — فائل فوٹو: اے پی پی
گورنر خیبرپختونخوا نے دہشت گردوں کیخلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو ناگزیر قرار دیا — فائل فوٹو: اے پی پی

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد پاکستان کی یکجہتی اور امن کے دشمن ہیں، درندہ صفت عناصر کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے۔

لاہور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سے فتنۃ الہندوستان کا خاتمہ کرکے دم لیں گے، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔

گورنر خیبرپختونخوا نے ملک و قوم کے دشمن دہشت گردوں کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز ناگزیر قرار دے دیے۔

ملاقات میں خیبرپختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کےحالیہ واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

خیبرپختونخواکےمختلف اضلاع میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان صورتحال پر گفتگو کی گئی۔

دونوں رہنماؤں نے پائیدار امن کے لیے فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے باور کرایا کہ خیبرپختونخوا کے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ وفاق خیبرپختونخوا میں امن و امان اور انسداد دہشت گردی کے لیے بھرپور تعاون فراہم کر رہا ہے۔

گورنر فیصل کریم کنڈی نے واضح کیا کہ خیبرپختونخوا کے عوام امن کے داعی ہیں، صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے، ملک و قوم کے دشمن دہشت گردوں کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز ناگزیر ہیں۔

