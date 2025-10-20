خیبرپختونخوا حکومت کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ احمقانہ ہے، طلال چوہدری
وزیرمملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چوہدری نے خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے کو بچگانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نابالغ سوچ نے پولیس افسران و جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔
سینیٹر طلال چوہدری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ خیبرپختونخوا حکومت کو تمام وسائل فراہم کرنا چاہتی ہے تاکہ دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہوسکے، ہم یہ ارادہ نہیں کررہے بلکہ عملی طور پر کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہم اگر ایسی سوچ رکھنے والے وزیراعلیٰ سے نہ صرف افسران اور جوان تو سوال پوچھیں گے لیکن عوام بھی سوال پوچھے کہ دہشت گرد تو جدید ہتھیاروں سے لیس ہوکر آئیں، ایسے میں اپنے افسران کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینا نالائقی نہیں ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی بچگانہ کے علاوہ بیوقوفانہ ہے جس پر افسوس ہے، نابالغ سوچ نے پولیس افسران و جوانوں کے لیے خطرات بڑھادیے ہیں۔
وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا تھا کہ بہرحال دہشت گردی سے لڑنا اور دہشت گردوں کو جلد ختم کرنا ہے، خیبرپختونخوا پولیس ہو یا کوئی ادارہ وفاق انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی اور دہشت گردوں کو ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت 600 ارب روپے سے زیادہ خیبرپختونخواحکومت کو دے چکی ہے لیکن صوبائی حکومت 600 ارب روپے کا آج تک حساب نہیں دے سکی۔
ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئیں، بلٹ پروف گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں استعمال کی جاتی ہیں۔
طلال چوہدری نے کہا کہ خیبرپختونخوا کی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردارادا کر رہی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں پولیس جوانوں کاتحفظ یقینی بنانے کے لیے دی گئی تھیں۔
مزید کہا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، صوبائی حکومت نے پولیس جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم وکرم پر چھوڑدیا ہے۔
اس سے قبل، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے صوبائی پولیس کو دی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہے وہ ناقص اور پرانی ہیں، یہ خیبرپختونخوا پولیس کی تضحیک ہے، ان گاڑیوں کو واپس کیا جائے۔