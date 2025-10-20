  • KHI: Clear 26.4°C
  • LHR: Clear 23.4°C
  • ISB: Clear 19.8°C
  • KHI: Clear 26.4°C
  • LHR: Clear 23.4°C
  • ISB: Clear 19.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

خیبرپختونخوا حکومت کا بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ احمقانہ ہے، طلال چوہدری

ویب ڈیسک شائع October 20, 2025 اپ ڈیٹ October 20, 2025 09:40pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

وزیرمملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چوہدری نے خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے فیصلے کو بچگانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نابالغ سوچ نے پولیس افسران و جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔

سینیٹر طلال چوہدری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ خیبرپختونخوا حکومت کو تمام وسائل فراہم کرنا چاہتی ہے تاکہ دہشت گردی کا جلد خاتمہ ہوسکے، ہم یہ ارادہ نہیں کررہے بلکہ عملی طور پر کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم اگر ایسی سوچ رکھنے والے وزیراعلیٰ سے نہ صرف افسران اور جوان تو سوال پوچھیں گے لیکن عوام بھی سوال پوچھے کہ دہشت گرد تو جدید ہتھیاروں سے لیس ہوکر آئیں، ایسے میں اپنے افسران کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینا نالائقی نہیں ہے؟

انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی بچگانہ کے علاوہ بیوقوفانہ ہے جس پر افسوس ہے، نابالغ سوچ نے پولیس افسران و جوانوں کے لیے خطرات بڑھادیے ہیں۔

وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا تھا کہ بہرحال دہشت گردی سے لڑنا اور دہشت گردوں کو جلد ختم کرنا ہے، خیبرپختونخوا پولیس ہو یا کوئی ادارہ وفاق انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی اور دہشت گردوں کو ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت 600 ارب روپے سے زیادہ خیبرپختونخواحکومت کو دے چکی ہے لیکن صوبائی حکومت 600 ارب روپے کا آج تک حساب نہیں دے سکی۔

ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئیں، بلٹ پروف گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں استعمال کی جاتی ہیں۔

طلال چوہدری نے کہا کہ خیبرپختونخوا کی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردارادا کر رہی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں پولیس جوانوں کاتحفظ یقینی بنانے کے لیے دی گئی تھیں۔

مزید کہا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، صوبائی حکومت نے پولیس جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم وکرم پر چھوڑدیا ہے۔

اس سے قبل، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے صوبائی پولیس کو دی گئیں بلٹ پروف گاڑیاں وفاق کو واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہے وہ ناقص اور پرانی ہیں، یہ خیبرپختونخوا پولیس کی تضحیک ہے، ان گاڑیوں کو واپس کیا جائے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

2

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

3

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

4

ٹماٹر کی قیمت 560 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، حکومتی غفلت پر عوام پریشان

5

افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات

6

ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ کی حالیہ قسط میں شرکا کے جذباتی اور بولڈ منظر پر صارفین کی تنقید

7

دوحہ: قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر متفق

8

ڈیفنس میں رہتے تھے، بیٹے کی خاطر دوسرے علاقے میں منتقل ہوگئے، یاسر حسین کا انکشاف

کارٹون

کارٹون : 20 اکتوبر 2025
کارٹون : 19 اکتوبر 2025