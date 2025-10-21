کراچی: ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ، محکمہ صحت اور انڈس ہسپتال کے ڈیٹا میں واضح فرق
کراچی میں ڈینگی کیسز کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی، محکمہ صحت اور انڈس ہسپتال کے اعداد و شمار واضح فرق سامنے آگیا۔
محکمہ صحت سندھ کے مطابق یکم اکتوبر سے 16 اکتوبر تک سندھ بھر میں ڈینگی کے 175 کیس رپورٹ ہوئے۔
دوسری جانب کراچی کے صرف انڈس ہسپتال میں ہی یکم اکتوبر سے 16 اکتوبر تک ڈینگی کے 2007 مریض رپورٹ ہوچکے ہیں۔
انڈس اسپتال انتظامیہ کے مطابق کراچی کے انڈس اسپتال میں ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے،ڈینگی، موسمی بخار اور مختلف انفکیشن میں مبتلا مریضوں کے باعث اسپتال بھر گیا ہے۔
گزشتہ دنوں ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق حکومت نے جولائی میں ڈینگی سے ایک ہلاکت کی تصدیق کی تھی، لیکن آزاد ذرائع کے مطابق حیدرآباد میں ڈینگی کے باعث 4 افراد جن میں ایک کم عمر لڑکی، دو مرد اور ایک بزرگ خاتون، اور کراچی میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔
حکومت اس بڑے ڈیٹا کے فرق پر خاموش ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے) کے ایک سینئر عہدیدار نے سرکاری اعداد و شمار کی ساکھ پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعداد و شمار زمینی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے۔
ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ضلع میں ڈینگی کے تصدیق شدہ کیسز بالترتیب 579 اور 119 رہے۔ تاہم، کراچی کے 3 ہسپتالوں، انڈس ہسپتال (آئی ایچ این)، لیاقت نیشنل ہسپتال (ایل این ایچ) اور سندھ انفیکشس ڈیزیز ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر (ایس آئی ڈی ایچ آر سی) سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق یکم ستمبر سے 16 اکتوبر تک ڈینگی کے کل 2 ہزار 972 کیسز رپورٹ ہوئے۔