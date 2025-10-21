  • KHI: Sunny 36.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.3°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
  • KHI: Sunny 36.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 32.3°C
  • ISB: Sunny 27.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ، محکمہ صحت اور انڈس ہسپتال کے ڈیٹا میں واضح فرق

انعم مشکور | ویب ڈیسکشائع 21 اکتوبر 2025 12:21pm
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار

کراچی میں ڈینگی کیسز کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی، محکمہ صحت اور انڈس ہسپتال کے اعداد و شمار واضح فرق سامنے آگیا۔

محکمہ صحت سندھ کے مطابق یکم اکتوبر سے 16 اکتوبر تک سندھ بھر میں ڈینگی کے 175 کیس رپورٹ ہوئے۔

دوسری جانب کراچی کے صرف انڈس ہسپتال میں ہی یکم اکتوبر سے 16 اکتوبر تک ڈینگی کے 2007 مریض رپورٹ ہوچکے ہیں۔

انڈس اسپتال انتظامیہ کے مطابق کراچی کے انڈس اسپتال میں ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے،ڈینگی، موسمی بخار اور مختلف انفکیشن میں مبتلا مریضوں کے باعث اسپتال بھر گیا ہے۔

گزشتہ دنوں ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق حکومت نے جولائی میں ڈینگی سے ایک ہلاکت کی تصدیق کی تھی، لیکن آزاد ذرائع کے مطابق حیدرآباد میں ڈینگی کے باعث 4 افراد جن میں ایک کم عمر لڑکی، دو مرد اور ایک بزرگ خاتون، اور کراچی میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔

حکومت اس بڑے ڈیٹا کے فرق پر خاموش ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے) کے ایک سینئر عہدیدار نے سرکاری اعداد و شمار کی ساکھ پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعداد و شمار زمینی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے۔

ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ضلع میں ڈینگی کے تصدیق شدہ کیسز بالترتیب 579 اور 119 رہے۔ تاہم، کراچی کے 3 ہسپتالوں، انڈس ہسپتال (آئی ایچ این)، لیاقت نیشنل ہسپتال (ایل این ایچ) اور سندھ انفیکشس ڈیزیز ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر (ایس آئی ڈی ایچ آر سی) سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق یکم ستمبر سے 16 اکتوبر تک ڈینگی کے کل 2 ہزار 972 کیسز رپورٹ ہوئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

2

سونے کی قیمت میں یکدم بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

3

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

4

ٹماٹر کی قیمت 560 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، حکومتی غفلت پر عوام پریشان

5

افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار خودکش بمبار کے ہوشربا انکشافات

6

ریئلٹی شو ’لازوال عشق‘ کی حالیہ قسط میں شرکا کے جذباتی اور بولڈ منظر پر صارفین کی تنقید

7

دوحہ: قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر متفق

8

ڈیفنس میں رہتے تھے، بیٹے کی خاطر دوسرے علاقے میں منتقل ہوگئے، یاسر حسین کا انکشاف

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025