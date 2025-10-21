  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
  • KHI: Clear 28.5°C
  • LHR: Clear 23.8°C
  • ISB: Clear 18.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مشرق وسطیٰ کے ممالک نے غزہ میں حماس کے خلاف لڑنے کی پیشکش کی ہے، ٹرمپ کا دعویٰ

ویب ڈیسک شائع October 21, 2025 اپ ڈیٹ October 21, 2025 10:08pm
— فائل فوٹو: الجزیرہ
— فائل فوٹو: الجزیرہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرے گی تو مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک بڑی فوجی قوت کے ساتھ غزہ میں داخل ہوکر اسے ’ سیدھا کرنے’ کے لیے تیار ہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کی گئی پوسٹ میں کہا کہ ’ مشرقِ وسطیٰ اور اس کے گرد و نواح میں ہمارے اب بہت عظیم اتحادی ممالک نے صاف، زبردست اور پُرجوش انداز میں مجھے بتایا ہے کہ اگر حماس ہمارے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بُرا برتاؤ جاری رکھتی ہے، اور اگر میں درخواست کروں تو وہ غزہ میں ایک بڑی فوجی قوت کے ساتھ داخل ہو کر ’ حماس کو سیدھا کرنے’ کے لیے تیار ہیں۔’

انہوں نےمزید لکھا کہ مشرق وسطیٰ کے لیے جو محبت اور جذبہ آج نظر آ رہا ہے، وہ ہزار سال سے نہیں دیکھا گیا! یہ ایک نہایت خوبصورت منظر ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ان ممالک اور اسرائیل سے کہا ہے کہ ’ ابھی نہیں!’ ابھی بھی امید باقی ہے کہ حماس درست راستہ اختیار کرے گی، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو حماس کا خاتمہ تیز، شدید اور بےرحمانہ ہوگا!

امریکی صدر نے مزید کہا کہ میں ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مدد کے لیے فون کیا۔

انہوں نے کہا کہ میں عظیم اور طاقتور ملک انڈونیشیا اور اس کے شاندار رہنما کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مشرقِ وسطیٰ اور امریکا کے لیے جو تعاون اور مدد فراہم کی ہے، وہ قابلِ تحسین ہے۔

خیال رہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا جائے گا اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تو اسے ’ ختم’ کر دیا جائے گا۔

عالمی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آسٹریلوی وزیرِاعظم انتھونی البانیز کی میزبانی کے دوران صحافیوں سے کہا تھا کہ ’ہم نے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ بہت اچھا برتاؤ کریں گے، وہ ٹھیک رہیں گے، وہ مہربان رہیں گے۔‘

انہوں نے مزید کہا تھا کہ’ اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ہم جائیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے، اگر ضروری ہوا تو، وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور انہیں یہ معلوم ہے۔’

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 21 اکتوبر 2025
کارٹون : 20 اکتوبر 2025