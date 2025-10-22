  • KHI: Sunny 36.3°C
  • LHR: Sunny 31.6°C
  • ISB: Sunny 27.7°C
  • KHI: Sunny 36.3°C
  • LHR: Sunny 31.6°C
  • ISB: Sunny 27.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان نے معاشی استحکام کے محاذ پر نمایاں پیش رفت حاصل کرلی ہے، وزیر خزانہ

ویب ڈیسک شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 01:23pm
وزیر خزانہ نے کہا کہ یقین ہے پی آئی اے کی نجکاری رواں سال ہوجائے گی۔ —فوٹو: ریڈیو پاکستان
وزیر خزانہ نے کہا کہ یقین ہے پی آئی اے کی نجکاری رواں سال ہوجائے گی۔ —فوٹو: ریڈیو پاکستان

وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام کے محاذ پر نمایاں پیش رفت حاصل کرلی ہے۔

ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف–ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں کے دوران سی جی ٹی این امریکا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک کی کرنسی مستحکم ہے اور زرمبادلہ کے ذخائر اتنے ہیں کہ وہ ڈھائی ماہ کی درآمدات کو باآسانی پورا کر سکتے ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ مہنگائی (افراط زر) اب سنگل ڈیجٹ میں ہے اور شرح سود (پالیسی ریٹ) آدھی کر دی گئی ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی معاشی کارکردگی کے باعث ملک کی کریڈٹ آؤٹ لک میں بہتری لا چکی ہیں۔

جب چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو وزیرِ خزانہ نے کہا کہ یہ ایک دیرینہ اور فولادی دوستی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا مقصد دوطرفہ تجارت کو اگلی سطح پر لے جانا اور مشترکہ مفادات کے تمام شعبوں، بشمول معدنیات، کان کنی، زراعت، مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔

وزیرِ خزانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی (ای ایف ایف) کے تحت دوسری جائزہ رپورٹ حال ہی میں اسلام آباد میں مکمل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا ہے۔

انہوں نے کہا کہ فنڈ کی انتظامیہ نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، جو کہ ٹیکس، توانائی، عوامی مالیات اور نجکاری میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر مرکوز ہے۔

محمد اورنگزیب نے کہا کہ بہتر معاشی اشاریوں نے پاکستان کو 2 سال سے زائد عرصے بعد دوبارہ بین الاقوامی تجارتی منڈیوں تک رسائی فراہم کی ہے، حکومت نے حال ہی میں مشرقِ وسطیٰ کے بینکوں سے قرض حاصل کیا، اور سال کے اختتام سے قبل ملک کا پہلا پانڈا بانڈ جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے ستمبر میں 50 کروڑ ڈالر کا یوروبانڈ کامیابی سے ادا کر دیا، اور اب وہ اپریل اگلے سال میں ایک ارب 30 کروڑ ڈالر کی اگلی ادائیگی کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے۔

نجکاری میں پیش رفت

وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ ماضی میں نجکاری کے میدان میں کارکردگی کمزور رہی، مگر رواں مالی سال اس میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوٹے بینک کی فروخت متحدہ عرب امارات کے ایک گروپ کو کامیابی سے مکمل کی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ قومی ایئر لائن (پی آئی اے) کی نجکاری بھی سال کے اختتام سے قبل مکمل ہو جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

پنجاب حکومت نے سربراہ ٹی ایل پی کے ٹھکانے کا سراغ لگالیا

3

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

4

’پاکستان دشمنی میں طالبان اپنی طاقت کی صلاحیت کو حد سے زیادہ سمجھ رہے ہیں‘

5

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

6

کیا اسٹارک نے 176 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرواکر شعیب اختر کا ریکارڈ توڑ دیا؟

7

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

8

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025