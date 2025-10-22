  • KHI: Sunny 36.3°C
باجوڑ: سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی حالت میں فرار

ویب ڈیسکشائع 22 اکتوبر 2025 01:31pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

صوبہ خیبرپختونخوا میں دہشت گردو کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں، سیکیورٹی فورسز نے ضلع باجوڑ میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کردیا جبکہ دیگر زخمی حالت میں فرار ہوگئے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع باجوڑ کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور دیگر زخمی حالت میں فرار ہوگئے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شاہی تنگی جنگل میں موجود دہشتگردوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا مکمل صفایا کردیا گیا ہے، فورسز نے شاہی تنگی کے جنگل میں موجود غار پرگھات لگا کر بھرپور کارروائی کی، اس موقع پر دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ دیگر زخمی حالت میں فرار ہوگئے، سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو بھی کلیئر کر دیا اور دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کر لیے۔

