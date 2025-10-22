  • KHI: Clear 30.1°C
شمالی وزیرستان: نامعلوم ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کے بعد آگ لگا دی، 6 افراد جھلس کر دم توڑ گئے

عمر باچا | ویب ڈیسک شائع October 22, 2025 اپ ڈیٹ October 22, 2025 07:50pm
— فوٹو: عمر باچا
فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے بھتہ نہ دینے پر شمالی وزیرستان میں میر علی کے مقام پر گاڑی پر فائرنگ کے بعد اُسے آگ لگا دی۔

سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق فتنۃ الخوارج نے دہشت پھیلانے کے لیے ظلم کی انتہا کرتے ہوئےگاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی، جس کے نتیجے میں گاڑی کے اندر موجود 6 نہتے اور معصوم شہری جاں بحق ہو گئے۔

پی ٹی وی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیکر خوارجیوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔

قبل ازیں، ترجمان میر علی پولیس فضل سبحان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ واقعہ میرعلی ایپی کے قریب پیش آیا، جہاں نامعلوم مسلح ملزموں نے گاڑی کو روک کر پہلے اس پر فائرنگ کی، بعدازاں گاڑی کو آگ لگا دی۔

فضل سبحان کے مطابق اس دوران گاڑی میں موجود 6 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جب کہ لاشوں کے جھلسنے کہ وجہ سے شناخت ممکن نہ ہو سکی۔

ترجمان نے مزید بتایا کہ لاشوں کو قانونی کارروائی کے لیے فوری طور پر مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جب کہ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔

