  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 20.1°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 20.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی آبادی پاکستان کے 3 ٹریلین ڈالر اکانومی بننے میں بڑی رکاوٹ ہیں، وفاقی وزیر خزانہ

ویب ڈیسک شائع October 22, 2025
— فائل فوٹو: بلومبرگ
— فائل فوٹو: بلومبرگ

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کلائمیٹ چینج اور آبادی میں بے تحاشہ اضافہ ہے۔

جیو نیوز کے پروگرام ’کیپٹل ٹاک‘ میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی میں سب سے بڑے دو مسائل ہیں، ایک موسمیاتی تبدیلی اور دوسرا بڑھتی ہوئی آبادی، دونوں ایشوز کو ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ حل کرنا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے معاشی گروتھ حاصل کرنا مشکل ہو گیا، پنجاب میں اسموگ ہو یا ملک بھر میں آنے والے سیلاب، ان کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جس میں انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ بے پناہ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔

حالیہ سیلاب سے قبل جی ڈی پی کی گروتھ 4.2 خیال کی جارہی تھی، تاہم پنجاب میں بڑے پیمانے پر زراعت کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کے باعث جی ڈی پی گروتھ میں کمی کا خدشہ ہے۔

محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے کسی ایک خطے کا نہیں بلکہ مجموعی طور پر پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے، وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک سمیت دیگر لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، ملک میں معاشی استحکام آیا تو ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں 4 ارب ڈالر کا بیک ڈراپ نکالا، معاشی استحکام کا براہ راست اثر اکانومی پر پڑتا ہے اور اس سے غیرملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔

حالیہ دورہ امریکا کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا کہ ٹیکس، پبلک فنانس، پرائیوٹائزیشن اور انرجی سیکٹر میں ریفارمز کے حوالے سے ہم نے ورلڈ بینک کو پریزنٹیشن دی، جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا۔

ٹیکسز کے حوالے سے محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بجٹ میں ہم نے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تنخوادہ دار طبقہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسز ادا کر رہا ہے، اس لیے ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔

غیر ملکی کمپنیوں کے پاکستان سے جانے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ گلوبل کمپنیوں کے کسی بھی خطے میں کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسی کے تحت آتے ہیں اور پھر ویسے ہی چلے بھی جاتے ہیں۔

تاہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں مشکلات کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ ضرور کچھ نہ کچھ مشکلات ہوں گی، تاہم ہماری مقامی کمپنیاں اچھی پروڈکٹس بنا کر اب ملٹی نیشنل کمپنیز کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں۔

بلوچستان میں منرلز اور امریکی سرمایہ کاری پر محمد اورنگزیب نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ہی اکنامک سیکیورٹی ہے اور اکنامک سیکیوٹی ہی نیشنل سیکیورٹی ہے، پاکستان کے پاس یہ بہت بڑا موقع ہے، جبکہ ریکوڈک بھی چھوٹا نہیں بلکہ 7 ارب ڈالر کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ موجود ہے وہ دور ہوتے ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔

اسٹاک مارکیٹ کی نئی بلندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مارکیٹ نے اندازوں کے برعکس حیرت انگیز طور پر بہتری دکھائی، اسٹاک مارکیٹ میں 95 ہزار نئے سرمایہ کار رجسٹرڈ ہوئے، پاکستان میں معاشی استحکام آرہا ہے تاہم اس کے لیے سفارتی تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے۔

پاکستان نے معاشی استحکام کے محاذ پر نمایاں پیش رفت حاصل کرلی ہے، وزیر خزانہ

محمد اورنگزیب کی آئی ایف سی عہدیدار سے ملاقات، ریکو ڈک منصوبے کی مالی تکمیل کیلئے اقدامات پر اتفاق

پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے 200 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، مصدق ملک

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025