  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 20.1°C
  • KHI: Clear 26.2°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 20.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پروٹیز کیخلاف ڈیبیو کرنے والے آصف آفریدی کا زیرِ علاج بیٹی کے حوالے سے جذباتی بیان سامنے آگیا

اسپورٹس ڈیسک شائع October 22, 2025
— فوٹو: پی سی بی/اسکرین گریب
— فوٹو: پی سی بی/اسکرین گریب

جنوبی افریقہ کیخلاف ڈیبیو کرنے والے 38 سالہ آصف آفریدی کا زیرِ علاج بیٹی کے حوالے سے جذباتی بیان سامنے آگیا۔

واضح رہے کہ آصف آفریدی نے اپنے کیریئر کے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی ہی اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کر کے سب کی توجہ اپنی جانب مبزول کروائی تاہم تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر جب لیفٹ آرم اسپنر نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی بیماری اور گزشتہ 2 روز سے ان کے علاج کے بارے میں بتایا تو فینز پریشان ہو گئے۔

آصف آفریدی نے کہا کہ ڈیبیو کا جس دن سنا تھا، اس رات نیند ہی نہیں آئی تھی، پہلا میچ کھیلنے کے لیے کافی خوش تھا، خواہش تھی ڈومیسٹک کی طرح ڈیبیو میچ میں بھی اچھی باؤلنگ کروں۔

بچوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، تاہم بیٹی ’اسپیشل چائلڈ‘ اور گزشتہ 2 روز سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے، بیٹی کی بیماری کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔

اہلیہ نے کافی حوصلہ بڑھایا ہے کہ بیٹی ٹھیک ہے، اللہ کرے ہم میچ جیت جائیں، اگر ایسا ہوا تو میچ اپنی بیٹی کےنام کروں گا۔

آصف آفریدی نے مزید کہا کہ مجھے خواہش تھی کہ میری بیٹی ہو، تاہم بیٹی ہوئی اور وہ اسپیشل چائلڈ ہے، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔

واضح رہے کہ راولپنڈی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان نے 333 رنز بنائے، کپتان شان مسعود نے شاندار 87 رنز کی اننگز کھیلی، سعود شکیل 66 اور عبداللہ شفیق 57 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

پروٹیز باؤلر کیشو مہاراج نے 102 رنز کے عوض عمدہ باؤلنگ کا مظاہرہ کرتےہوئے 7 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔

پاکستان کی پہلی اننگز کے جواب میں جنوبی افریقی ٹیم 404 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، 235 رنز پر 8 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد جب پاکستان کی اچھی سبقت کی امید لگائی جا رہی تھی۔

وہیں سینوران متھوسوامے نے عمدہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 89 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، جب کہ کگیسو ربادا نے بھی 71 رنز بنا کر پاکستان کے خلاف 71 رنز کی لیڈ حاصل کرنے میں بھرپور ساتھ دیا۔

پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے 38 سالہ لیفٹ آرم اسپنر آصف آفریدی نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، نعمان علی نے 2، ساجد خان اور شاہین شاہ آفریدی کے حصے میں ایک، ایک وکٹ آئی۔

راولپنڈی ٹیسٹ میں تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 94 رنز بنا لیے ہیں، گرین شرٹس کو پروٹیز کیخلاف 23 رنز کی معمولی برتری حاصل ہو گئی، ٹاپ آرڈر بیٹر بابر اعظم 49 رنز بنا کر جب کہ محمد رضوان 16 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

3

’سخت ریاست بننے کی کوشش کی پاکستان کو قیمت چکانا ہوگی‘

4

جوئے کی ایپس کی تشہیر، عروب جتوئی عدالت طلب، ڈکی بھائی کو قید کا سامنا

5

خیرپور: خاتون نے 4 بچوں اور شوہر کو قتل کرکے خودکشی کرلی

6

پی ایس ایل 11 میں مزید 2 ٹیمیں شامل کرنے کا فیصلہ

7

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ کی 54 سالہ تاریخ کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

8

ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بحال

کارٹون

کارٹون : 22 اکتوبر 2025
کارٹون : 21 اکتوبر 2025