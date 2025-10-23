  • KHI: Clear 26.6°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 20.2°C
  • KHI: Clear 26.6°C
  • LHR: Clear 22.4°C
  • ISB: Clear 20.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعظم کی پولینڈ کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت

ویب ڈیسک شائع October 23, 2025 اپ ڈیٹ October 23, 2025 10:51pm
فوٹو: حکومت پاکستان، ایکس اکاؤنٹ
فوٹو: حکومت پاکستان، ایکس اکاؤنٹ

وزیر اعظم شہباز شریف سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم و وزیرخارجہ نے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، وزیراعظم نے پولینڈ کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔

پاکستان ٹیلی ویژن کے ایکس اکاؤنٹ پر فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ رادوساؤ سیکورسکی نے آج وزیراعظم ہاؤس، اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحٰق ڈار ، سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور پولینڈ میں پاکستان کے سفیر سمیع ملک بھی ملاقات میں موجود تھے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط خوشگوار اور دوستانہ تعلقات ہیں، انہوں نے پولینڈ کی اعلیٰ سطح کی صنعت کاری اور ترقی کی تعریف کی جو کہ 1970 کی دہائی سے پولینڈ کی ایک خصوصیت رہی ہے ۔

وزیراعظم نے تجارت، توانائی، دفاع، تعلیم، محنت اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا، اس سلسلے میں وزیراعظم نے پولینڈ کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری بالخصوص توانائی، کان کنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نئے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔

ملاقات میں مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن کی کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، وزیراعظم نے مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے پُرامن حل کی اہمیت پر زور دیا اور بین الاقوامی قانون، انسانی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کے لیے پاکستان کے مستقل مؤقف پر زور دیا۔

وزیراعظم نے پولینڈ کے وزیراعظم ڈونلڈ ٹسک کو تہنیتی پیغام پہنچایا اور انہیں جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔

پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں پولینڈ کی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔

انھوں نے بتایا کہ پاکستان کے پیٹرو کیمیکل سیکٹر میں پولینڈ کی سرمایہ کاری 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے، اور تجویز پیش کی کہ پاکستان بھی واٹر ٹریٹمنٹ میں پولینڈ کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔

دونوں ممالک نے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔

قبل ازیں، پولینڈ کے مہمانوں نے دفتر خارجہ میں پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی، ساتھ ہی دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے اور ایک مقامی تھنک ٹینک میں ایک سیمینار سے خطاب بھی کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

افغانستان میں پاکستان کا ’اسٹریٹجک ڈیپتھ‘ کا مفروضہ کس طرح غلط ثابت ہوا؟

2

ڈیورنڈ لائن پر طالبان کا سخت مؤقف: ’افغان حکومت اب بھی اعتدال کے لیے تیار نہیں‘

3

اسلام آباد : شاپنگ مال میں لڑکی کا ’گینگ ریپ‘، دو ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

4

سعودی عرب میں گھریلو ملازمین سے بھرتی، ورک پرمٹ فیس وصول کرنے پر پابندی عائد

5

وفاقی سرکاری ملازمین کیلئے ہاؤس رینٹل سیلنگ بڑھانے کی تجویز

6

پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی پر پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو معطل کردیا

7

مودی سے کہا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ

8

سلمان خان کا بلوچستان سے متعلق متنازع بیان، سوشل میڈیا صارفین برہم

کارٹون

کارٹون : 23 اکتوبر 2025
کارٹون : 22 اکتوبر 2025