  • KHI: Sunny 36.9°C
  • LHR: Clear 32.1°C
  • ISB: Clear 27.3°C
لکی مروت: سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک، 5 شدید زخمی

ویب ڈیسک شائع October 24, 2025 اپ ڈیٹ October 24, 2025 12:43pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک جبکہ 5 دہشت گرد شدید زخمی ہوگئے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر لکی مروت کے علاقے وانڈہ شیخ اللہ میں کارروائی کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک اور 5 کو شدید زخمی کردیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی اس عسکری مہارت سے کی گئی کہ دہشت گردوں کو فرار ہونے کا کوئی موقع نہ مل سکا، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔

