ہنگو: پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک

ویب ڈیسکشائع 26 اکتوبر 2025 03:40pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی

خیبرپختونخوا کے ضلع ہنگو میں مسلح افراد نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کردیا، پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک ہوگیا۔

پولیس حکام کے مطابق مسلح دہشت گرد کی فائرنگ سے ایک پولیس جوان زخمی ہوگیا جسے علاج کے لیے پشاور منتقل کردیا گیا، پولیس جوانوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور کو ماردیا۔

واضح رہے کہ جمعہ کو ہنگو میں بم دھماکے میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) آپریشنز اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہوگئے تھے۔

آئی جی خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید نے ڈان کو بتایا تھا کہ دھماکے میں ایس پی آپریشنز اسد زبیر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، دھماکے کے نتیجے میں پولیس موبائل الٹ گئی۔

ڈی ایس پی امجد حسین نے بتایا کہ دہشت گردوں نے بلیامینہ میں غلمینہ چیک پوسٹ خالی تھی جسے دہشت گردوں نے دھماکے سے اڑایا، دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی آپریشنز اسد زبیر پارٹی سمیت دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئے۔

انہوں نے بتایا کہ اسی دوران بلیامینہ کے مقام پر دوسرا بارودی مواد کا دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں ایس پی اور 2 پولیس اہلکار ہوئے اور شہید ہوگئے۔

