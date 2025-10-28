20 برس اہل کراچی کو جھٹکے دینے والی کے الیکٹرک کو ٹیرف میں کمی سے جھٹکا لگا، منعم ظفر
جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر نے کہا ہے کہ نیپرا نے جماعت اسلامی کی نظرثانی درخواست پر کے الیکٹرک کے ٹیرف میں 7.7 روپے کی کمی کی، 20برس سے کراچی کے عوام کو بجلی کے جھٹکے دینے والے کے الیکٹرک کو 7 روپے 7 پیسے فی یونٹ کمی کے بعد جھٹکا لگا ہے۔
ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے کہا کہ نیپرا نے جماعت اسلامی کی نظرِثانی اپیل پر کےالیکٹرک کا ریٹ 39.97 روپے سے کم کردیا، کے الیکٹرک کو 7 روپے 7 پیسے فی یونٹ کمی کے بعد جھٹکا لگا ہے، 20برس سے کراچی کے عوام کو بجلی کے جھٹکے دینے والا ادارہ آج خود جھٹکے کھا رہا ہے۔
منعم ظفر خان نے مزید کہا کہ کے الیکٹرک اب لوڈشیڈنگ اور بلیک آؤٹ کی دھمکیاں دے رہا ہے، کے الیکٹرک کو 900 ارب روپے سے زائد سبسڈی دینا عوام کے ساتھ ظلم ہے، عوام کو سستی بجلی کے وعدے کے باوجود لوڈشیڈنگ ختم نہ ہوسکی، کراچی کے کئی علاقوں میں 14 سے 18گھنٹے کی لوڈشیڈنگ جاری ہے۔
امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہر فورم پر کے الیکٹرک کے خلاف آواز بلند کی، عدالت میں بھی جماعت اسلامی کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی سب نے کے الیکٹرک کو نوازا، جماعت اسلامی کے دباؤ پر ڈالر میں ادائیگی کے منصوبے کو روکا گیا۔
منعم ظفر خان نے کہا کہ کے الیکٹرک کے مظالم کے خلاف عوامی جدوجہد جاری رہے گی۔
امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ صفورہ ٹاؤن اور یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے خطرہ بن گیا، ریڈ لائن منصوبے کی تاخیر سے نوجوانوں کی جانیں جا رہی ہیں، حکومت شہر کی سڑکوں اور انفرااسٹرکچر کی تباہی پر خاموش ہے۔
انہوں نے کہاکہ جہانگیر روڈ اور دیگر شاہراہوں پر پانی اور گڑھوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی، سندھ حکومت عالمی معیار کے جرمانے لگا رہی ہے، کراچی کی سڑکیں تباہ حال ہیں، پنجاب میں موٹر سائیکل جرمانہ 200 روپے، کراچی میں 5000 روپے کیوں؟
انہوں نے کہا کہ کراچی میں رواں سال 700 سے زائد ٹریفک حادثات میں ہزاروں شہری زخمی ہوئے، حکومت سڑکیں درست کرے، پھر ای چالان سسٹم نافذ کرے، کراچی کی تعمیر و ترقی جماعت اسلامی کی ترجیح ہے، جماعت اسلامی 21 ،22، 23 نومبر کو مینارِ پاکستان پر تاریخی اجتماع عام کرے گی۔