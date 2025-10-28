صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان پر مشی خان سخت برہم
اداکارہ و ٹی وی میزبان مشی خان نے اداکارہ صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اداکارہ کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔
گزشتہ دنوں صبا قمر نے گرین انٹرٹینمنٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کے دوران اپنے پسندیدہ شہر اور رہائش کے بارے میں گفتگو کی۔
اداکارہ سے سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے کبھی کراچی منتقل ہونے کے بارے میں سوچا ہے، جس پر انہوں نے فوری طور پر استغفراللہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ وہ کراچی صرف کام کے لیے جاتی ہیں اور کام مکمل ہونے کے بعد واپس اسلام آباد آجاتی ہیں۔
انہوں نے رہائش کے لحاظ سے اسلام آباد کو زیادہ پسند کیا اور بتایا کہ انہیں اپارٹمنٹ کے بجائے کھلی جگہ پر رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی انہیں پسند نہیں کیونکہ وہاں زیادہ تر اپارٹمنٹس ہیں۔
ان کا کراچی کے حوالے سے تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا اور کچھ صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔
انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں مشی خان نے صبا قمر کے اس بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اداکارہ کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔
مشی خان کے مطابق کراچی ان کا آبائی شہر ہے، جس کی وجہ سے لاہور کے فنکاروں کو مقبولیت، عزت، پیسہ اور ان کے فن کو دنیا بھر میں پہچان ملی۔
انہوں نے کہا کہ صبا قمر نے کئی ایسے چینلز کے ڈراموں میں کام کیا ہے جو کراچی میں ہیں، اور وہ بھارت میں بھی کام کرچکی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے شہر ممبئی میں بھی بہت مسائل ہیں جیسے چھوٹے گھر اور ہوا کی کمی لیکن کبھی کسی بھارتی فنکار نے ممبئی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔
مشی خان نے مزید کہا کہ فنکاروں کو چاہیے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرنے میں محتاط رہیں، خاص طور پر ایسے شہر کے بارے میں جس نے انہیں شہرت اور مالی فائدہ دیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر صبا قمر کو کراچی پسند نہیں تھا تو وہ استغفراللہ کے بجائے کوئی اور مناسب متبادل الفاظ بھی استعمال کرسکتی تھیں۔
انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کے تمام شہر اچھے ہیں اور کسی شہر کے بارے میں منفی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔