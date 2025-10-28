  • KHI: Clear 28.3°C
پہلا ٹی 20: پاکستان کا جنوبی افریقہ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسک شائع October 28, 2025 اپ ڈیٹ October 28, 2025 07:48pm
پاکستان نے جنوبی افریقہ کیخلاف پہلے ٹی 20 میچ میں ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں ٹاس کے موقع پر قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ ٹیم سے اچھی کارکردگی کی امید ہے، بابر اعظم اور نسیم شاہ نے ماضی میں کئی شاندار پرفارمنسز دیں اور پاکستان کو میچز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ دونوں کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی سے اسکواڈ مضبوط ہوا ہے، ٹیم میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، کچھ کھلاڑیوں کا کم بیک ہوا ہے۔

جنوبی افریقی کپتان ڈیونون فریرا نے کہا کہ اگر ہم بھی ٹاس جیت جاتے تو پہلے فیلڈنگ کرنے کو ہی ترجیح دیتے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، بابراعظم اور عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور ابرار احمد بھی پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔

