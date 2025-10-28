پہلا ٹی 20: پاکستان کا جنوبی افریقہ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
پاکستان نے جنوبی افریقہ کیخلاف پہلے ٹی 20 میچ میں ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں ٹاس کے موقع پر قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ ٹیم سے اچھی کارکردگی کی امید ہے، بابر اعظم اور نسیم شاہ نے ماضی میں کئی شاندار پرفارمنسز دیں اور پاکستان کو میچز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ دونوں کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی سے اسکواڈ مضبوط ہوا ہے، ٹیم میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، کچھ کھلاڑیوں کا کم بیک ہوا ہے۔
جنوبی افریقی کپتان ڈیونون فریرا نے کہا کہ اگر ہم بھی ٹاس جیت جاتے تو پہلے فیلڈنگ کرنے کو ہی ترجیح دیتے۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، بابراعظم اور عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور ابرار احمد بھی پلیئنگ الیون کا حصہ ہیں۔