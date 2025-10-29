  • KHI: Sunny 31.9°C
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں نئی حکومت کے قیام کے لیے متحرک، وزیر اعظم کے امیدوار کا فیصلہ آج متوقع

افتخار اے خان شائع October 29, 2025 اپ ڈیٹ October 29, 2025 11:24am
— فوٹو: وائٹ اسٹار

پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر (اے جے کے) میں نئی حکومت کے قیام کے لیے سرگرم ہو گئی ہے اور امکان ہے کہ آج وزیر اعظم کے امیدوار کے نام کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق امکان ہے کہ پیپلز پارٹی آج آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے اپنا امیدوار منتخب کرے گی، یہ فیصلہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب سے واپسی پر ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔

ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ چوہدری لطیف اکبر، چوہدری یٰسین، فیصل راٹھور اور سردار یعقوب کے نام اعلیٰ عہدے کے لیے زیر غور ہیں۔

اے جے کے آئین کے مطابق جو لوگ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں، انہیں موجودہ وزیر اعظم کے متبادل کا نام دینا ضروری ہے، پی پی پی کے امیدوار کے حتمی ہونے کے بعد یہ تحریک جلد جمع کرائی جائے گی۔

پی پی پی کے ایک ذریعے نے کہا کہ نئی حکومت بنانے میں جلدی نہیں ہے اور پی ایم ایل این کے خزانہ بینچز میں شامل نہ ہونے کے فیصلے کو اس کا جمہوری حق سمجھا جاتا ہے، پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ سب کی رائے کے ساتھ آگے بڑھے گی۔

ذرائع کے مطابق آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم کی مبینہ کارکردگی کی ناکامیوں پر مشتمل تفصیلی چارج شیٹ تیار کی گئی ہے۔

ان شکایات میں کابینہ کے اراکین سے مشاورت نہ کرنا، بیوروکریسی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، اور وزرا اور اسمبلی اراکین کے لیے ترقیاتی فنڈز میں کمی شامل ہے۔

ذرائع کے مطابق ان کے یکطرفہ فیصلوں اور عوامی احتجاج کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالنے کی وجہ سے اتحادی حکومت میں ناخوشی بڑھ گئی ہے۔

اسی سلسلے میں پی پی پی کی خواتین ونگ اور اے جے کے سیاسی امور ونگ کی سربراہ فریال تالپور نے اے جے کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری سے ملاقات کی تاکہ ان کے گروپ کے چھ اراکین کی حمایت حاصل کی جا سکے، ملاقات کے دوران آزاد کشمیر میں نئی حکومت کے قیام سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔

مسلم لیگ (ن) کے رہنما مشتاق منہاس نے ’ڈان‘ سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگر آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں تو پارٹی پی پی پی کے امیدوار کے لیے ووٹ نہیں دے گی، تاہم اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو اسے حمایت فراہم کرے گی۔

انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ (ن) پچھلے چھ ماہ سے انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ان کی حکمرانی کے طریقۂ کار پر تحفظات تھے۔

پی ٹی آئی ریفرنس جمع کرائے گی

دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے اُن اراکین کے خلاف ریفرنس جمع کرائے گی جو دوسری جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں یا عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔

پی ٹی آئی آزاد جموں و کشمیر کے صدر عبدالقیم نیاز نے اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد سے مشورہ کیا اور پارٹی کی قانونی ٹیم کو طلب کر لیا۔

ذرائع کے مطابق ریفرنس الیکشن ایکٹ 2020 کے سیکشن 30 کے تحت جمع کرائے جائیں گے، جو اراکین کے پارٹی تبدیل کرنے پر نااہلی کی اجازت دیتا ہے۔

پی ٹی آئی اس سے پہلے اسپیکر کو چار اراکین کے خلاف ریفرنس بھیج چکی ہے جن میں اکمل سرگالہ، رفیق نیّر اور علی شان سونی شامل ہیں۔

اب پی ٹی آئی کے 12 اراکین، جو پی پی پی میں شامل ہو گئے ہیں، اگر عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو انہیں نااہلی کا سامنا ہو سکتا ہے۔

