کوئٹہ اور کیچ میں فورسز کے آپریشنز میں فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک

ویب ڈیسک شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 10:23am
— فائل فوٹو: اے ایف پی
پاک سرزمین پر انسانیت دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ کردیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ کے علاقے چلتن اور کیچ کے علاقے بلیدہ میں کارروائیاں کر کے فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق بلوچستان میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے خلاف دو مختلف آپریشنز میں 18 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔

بیان میں کہا گیا کہ 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ میں چلتن پہاڑی کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 14 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق دوسری کارروائی کیچ کے علاقے بلیدہ میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کیا گیا، کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوگئے، مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکا خیز مواد برآمد کیا گیا۔

مارے گئے دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم رہے تھے، علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔

