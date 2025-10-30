  • KHI: Partly Cloudy 30.6°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 18.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 30.6°C
  • LHR: Clear 24.6°C
  • ISB: Clear 18.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قطری وزیراعظم نے فلسطینیوں کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرادیا

ویب ڈیسک شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 06:28pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایک ’ فلسطینی گروہ’ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، ان کا اشارہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں منگل کے روز یک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کی جانب تھا۔

نیویارک میں کونسل آن فارن ریلیشنز میں گفتگو کرتے ہوئے قطری وزیراعظم نے میزبان ایمن محی الدین کو بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں پر حملہ ’ بنیادی طور پر فلسطینی فریق کی جانب سے ایک ’خلاف ورزی‘ تھی۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ حماس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ان کا اس گروہ سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن ’ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔’

خیال رہے کہ 28 اکتوبر کو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس پر امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے غزہ میں حملے کا حکم دیا تھا، الجزیرہ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے بتایا تھا کہ صہیونی فوج کے حملوں میں 104 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل تھے۔

اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے حملوں کا ہدف حماس کے سینیئر جانباز تھے، جن میں سے درجنوں شہید ہوگئے، اور بعد میں کہا کہ وہ بدھ کی دوپہر سے دوبارہ جنگ بندی پر عمل شروع کرے گا۔

قطر کے وزیرِاعظم نے کہا کہ ’ہم دونوں فریقین کے ساتھ بہت سرگرمی سے رابطے میں ہیں تاکہ جنگ بندی برقرار رہے، امریکا کی شمولیت، یقیناً، اس معاملے میں کلیدی رہی، اور میری رائے میں جو کچھ کل(منگل) کو ہوا، وہ ایک خلاف ورزی تھی۔‘

انہوں نے بتایا کہ بات چیت کے دوران حماس کی جانب سے ’ لاشوں کی منتقلی میں تاخیر’ پر بھی گفتگو ہوئی، ہم نے انہیں بہت واضح طور پر کہا کہ یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جس پر عملدرآمد ضروری ہے۔’

قطری وزیراعظم نے کہا کہ ’ ہماری نظر میں، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا (7 اکتوبر 2023 سے آج تک) اگر آپ پورے عمل کو دیکھیں، تو ہم نے بے شمار چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کیا، یہ آسان راستہ نہیں تھا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ پہلے، دوسرے، اور اب اس تیسرے جنگ بندی معاہدے کو یقینی بنائیں جو، امید ہے، برقرار رہے گا۔’

شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس واقعے کو ’ انتہائی مایوس کن اور افسوسناک’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ’ ہم نے فوراً ردعمل دیا اور امریکا کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کیا، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکا بھی اس معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔’

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

2

کیا نصیبو لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ گلوکارہ نے حقیقت بتا دی

3

طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کیلئے معمولی قوت چاہیے، وزیر دفاع

4

نوشہرہ: بڑے بھائی کو قتل کرنے پر پشیمان قاتل نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی

5

افغانستان کیساتھ استنبول میں مذاکرات ناکام، دہشتگردوں کیخلاف کارروائی جاری رہے گی، عطا تارڑ

6

5 سے 6 بار معاہدے پر اتفاق ہوا، کابل کی ہدایت کے بعد افغان وفد پیچھے ہٹ گیا، وزیر دفاع

7

پاکستان سے برطانیہ پہنچنے والی 67 سالہ خاتون سے 25 کلو منشیات برآمد

8

افغانستان، سلطنتوں کا قبرستان: حقیقت یا فسانہ؟

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025