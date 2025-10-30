  • KHI: Clear 27.6°C
غزہ: حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیں

ویب ڈیسک شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 09:56pm
— فائل فوٹو: الجزیرہ

غزہ میں جنگ بندی کے بعد حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری ہے، مزاحمتی تنظیم نے آج مزید 2 افراد کی لاشیں ریڈ کراس کے زریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی ہیں۔

قطر کے نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حوالے کی جانے والی دونوں لاشوں کی باقیات کو اسرائیل کے قومی فرانزک انسٹیٹیوٹ منتقل کیا جائے گا، ان لاشوں کی حوالگی کے بعد باقی رہ جانے والی مزید 11 افراد کی لاشیں اسرائیل کے سپرد کرنا ہوں گی۔

یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے میں ایک ہزار 139 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے جبکہ تقریبا 200 شہریوں کو مزاحمتی تنظیم نے یرغمال بنا لیا تھا۔

اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے لاشوں ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ مغویوں کی واپسی کی کوششیں مسلسل کر رہے ہیں اور آخری مغوی کی واپسی تک یہ جاری رہیں گی۔

دریں اثنا، حماس نے کہا کہ اسرائیلی شہریوں کی لاشوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے ہیوی میشنری کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، مزاحمتی تنظیم نے کہا کہ وہ لاشوں کو نکالنے کے عمل میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جو اسرائیلی بمباری سے متاثر ہوئے ہیں۔

جب کہ اسرائیل نے حماس پر زور دیا ہےکہ وہ معاہدے پر عمل درآمدکرے اور تمام ہلاک شدہ مغویوں کی واپسی کے لیے ضروری اقدامات کرے، اسرائیل نے الزام عائد کیا کہ حماس جان بوجھ کر لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کر رہی ہے۔

واضح رہے کہ جنگ بندی کے باوجود 29 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ پر بدترین بمباری کی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔

اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک نہتے 68 ہزار 527 فلسطینیوں کو شہید، جبکہ بے رحمانہ حملوں میں ایک لاکھ 70 ہزار 395 افراد کو زخمی کیا ہے۔

