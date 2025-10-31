غزہ: اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، جنگ بندی خطرے میں
فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعہ کو مسلسل چوتھے روز غزہ کی پٹی پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہوگئے، یہ واقعہ جنگ بندی معاہدے کے لیے ایک اور امتحان ثابت ہوا ہے۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ اسرائیل نے شمالی غزہ کے علاقوں میں گولہ باری اور فائرنگ کی، جبکہ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی سے طے پانے والی جنگ بندی پر قائم ہے۔
اسرائیلی فوج نے رائٹرز کی جانب سے تبصرے کی درخواست پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔
فلسطینی خبر رساں ایجنسی ’وفا‘ کے مطابق ایک اور فلسطینی شہری گزشتہ روز ہونے والے حملوں میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔
امریکا کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی میں کئی حساس معاملات، جیسے کہ حماس کا غیر مسلح ہونا اور اسرائیلی فوج کے انخلا کا شیڈول، تاحال حل طلب ہیں، یہ معاہدہ 3 ہفتے قبل عمل میں آیا تھا، تاہم وقفے وقفے سے ہونے والے پُر تشدد واقعات نے اسے بار بار آزمایا ہے۔
28 اور 29 اکتوبر کو اسرائیلی فورسز نے اپنے فوجی کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں 104 فلسطینی شہید ہوئے۔
مزید لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے
غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کے 2 یرغمالیوں کی لاشیں حکام کے حوالے کرنے کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے 30 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی گئی ہیں۔
جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے تمام زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا، بدلے میں تقریبا 2 ہزار فلسطینی قیدیوں اور نظر بند شہریوں کو رہا کیا گیا، اسرائیل نے اس کے بدلے میں اپنی افواج کو پیچھے ہٹانے، حملے روکنے اور امداد میں اضافہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
حماس نے یہ بھی قبول کیا تھا کہ وہ تمام 28 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس کرے گی، بدلے میں اسرائیل 360 شہید فلسطینی کی لاشیں واپس کرے گا، حماس اب تک مجموعی طور پر 17 لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کر چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر 225 فلسطینیوں کی لاشیں واپس غزہ منتقل کی گئی ہیں۔
حماس کا کہنا ہے کہ باقی ماندہ اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں تلاش کرنے اور انہیں ملبے سے نکالنے میں وقت لگے گا، جبکہ اسرائیل نے الزام عائد کیا کہ حماس تاخیر کرکے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔
غزہ میں 2 سالہ جنگ میں اب تک 68 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور پورا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے۔