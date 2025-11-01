پنجاب میں ایک ماہ کے دوران 18مبینہ دہشت گرد گرفتار
محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی) نے پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک ماہ کے دوران کارروائیاں کرتے ہوئے 18 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔
سی ٹی ڈی کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ انسدادِ دہشت گردی نے صوبے کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 18 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ایک بڑے دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنا دیا۔
ترجمان کے مطابق سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹیلی جنس بنیادوں پر 386 کارروائیاں کیں، جن میں 386 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی، جبکہ 18 دہشت گردوں کو اسلحہ، بارودی مواد اور دیگر ممنوعہ سامان سمیت گرفتار کیا گیا۔
مزید بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں میں محمد کریم، علی رضا، محمد عزیز، محمد علی، ہاشم، نورالامین سلیم اور صدام وغیرہ شامل ہیں، یہ گرفتار دہشت گرد فتنۃ الخوارج اور دیگر کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق لاہور، منڈی بہاءالدین، خوشاب، بہاول پور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گوجرانوالہ، نارووال اور پاکپتن سے ہے۔
ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے 3020 گرام بارودی مواد، 14 ڈیٹونیٹر، 33 فٹ سیفٹی فیوز وائر، 3 آئی ای ڈی بم، کالعدم تنظیم کے 151 پمفلٹ، میگزینز، پرائما کارڈز، موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کی گئی۔
ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے مختلف شہروں کی اہم عمارتوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، گرفتار دہشت گردوں کے خلاف 18 مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
مزید بتایا گیا کہ ایک ماہ کے دوران مقامی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے 4 ہزار 601 کومبنگ آپریشنز بھی کیے گئے، جن میں ایک لاکھ 9 ہزار 892 افراد کی جانچ پڑتال کی گئی، اور 320 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، 314 ایف آئی آرز درج ہوئیں اور 282 برآمدگیاں کی گئیں۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ انسدادِ دہشت گردی پنجاب ایک محفوظ پنجاب کے ہدف کے حصول کے لیے پوری محنت سے کام کر رہا ہے اور دہشت گردوں اور ریاست مخالف عناصر کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔