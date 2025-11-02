  • KHI: Sunny 34.9°C
پشاور: سی ٹی ڈی تھانے میں رکھا پرانا بارودی مواد پھٹنے سے دھماکا، اہلکار شہید، 2 زخمی

زاہد امداد شائع November 2, 2025 اپ ڈیٹ November 2, 2025 12:07pm
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بم ڈسپوزل یونٹ اور ریسکیو ٹیمیں کلیئرنس کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/ڈان نیوز
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بم ڈسپوزل یونٹ اور ریسکیو ٹیمیں کلیئرنس کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ —فوٹو: اسکرین شاٹ/ڈان نیوز

پشاور میں یونیورسٹی روڈ پر محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی) کے تھانے میں رکھا پرانا بارودی مواد پھٹنے سے دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوگئے۔

کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر (سی سی پی او) میاں سعید نے اہلکار کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تھانے پر حملے کے شواہد نہیں ملے، دھماکے کے بعد اطراف کا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے، دھماکے سے بلڈنگ کا ایک حصہ منہدم ہو گیا ہے۔

سی سی پی او میاں سعید نے بتایا کہ دھماکا پولیس اسٹیشن کے بارودی مواد کے کمرے میں موجود پرانا دھماکا خیز مواد کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے، آگ دیگر گولا بارود تک بھی پھیلی جس سے مزید دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک سی ٹی ڈی اہلکار شہید، 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، تمام ملزمان کو لاک اپ سے محفوظ طور پر نکال لیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، بم ڈسپوزل یونٹ (بی ڈی یو) ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ دہشت گردی کی واردات نہیں لگتا، فی الحال تھانے پر حملے کے شواہد نہیں ملے، تاہم تحقیقات کے بعد حتمی طور پر کچھ کہا جاسکے گا۔

دوسری جانب سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) آپریشنز نے بتایا کہ تھانہ سی ٹی ڈی اور اطراف کےعلاقوں کو سیل کرکے نفری تعینات کی گئی ہے، دھماکے سے عمارت کے ایک حصے کو نقصان پہنچا ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے بعد جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی، میڈیا اور عوام سے شیئر کی جائیں گی۔

