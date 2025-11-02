  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 18.5°C
  • ISB: Clear 19.5°C
  • KHI: Clear 22.9°C
  • LHR: Clear 18.5°C
  • ISB: Clear 19.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

غزہ صحافیوں کیلئے سب سے خطرناک جگہ رہی ہے، اقوام متحدہ

ویب ڈیسک شائع November 2, 2025
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ صحافیوں کے لیے کسی بھی تنازعے میں سب سے خطرناک جگہ رہی ہے۔

صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثنیٰ کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر جاری کردہ اپنے بیان میں انتونیو گوتریس نےکہا کہ دنیا بھر میں صحافی سچائی کی تلاش میں بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں — جن میں زبانی بدسلوکی، قانونی دھمکیاں، جسمانی حملے، قید، اور تشدد شامل ہیں— اور کچھ صحافی تو اپنی جان تک گنوا بیٹھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثنیٰ کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔

سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ صحافیوں کے لیے کسی بھی تنازعے میں سب سے خطرناک جگہ رہی ہے۔ میں ایک بار پھر آزاد اور غیرجانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تقریباً دس میں سے نو صحافیوں کے قتل کے واقعات تاحال حل طلب ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کہیں بھی استثنیٰ صرف متاثرین اور ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ ناانصافی نہیں بلکہ یہ اظہارِ رائے کی آزادی پر حملہ، مزید تشدد کی دعوت، اور جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔

انتونیو گوتریس کا مزید کہنا تھا کہ تمام حکومتوں کو ہر کیس کی تحقیقات کرنی چاہئیں، ہر مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ صحافی ہر جگہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔

بیان میں مزید کہا کہ ہمیں خواتین صحافیوں کے خلاف آن لائن بدسلوکی میں تشویشناک اضافے کا بھی سامنا ہے، جو اکثر بلا سزا رہتی ہے اور کئی بار حقیقی دنیا میں نقصان کا سبب بنتی ہے۔

سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ڈیجیٹل دنیا کو اُن افراد کے لیے محفوظ بنایا جانا چاہیے جو خبر اکٹھی کرتے اور رپورٹ کرتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

3

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

4

فیصل کپاڈیا کا ڈمپل کپاڈیا اور ٹوئنکل کھنہ سے تعلق کا انکشاف

5

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

6

امریکا نے چین کی معدنی بالادستی کے توازن کیلئے پاکستان سے مدد طلب کرلی

7

بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی ماہی گیر کو گرفتار کرکے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا، عطا تارڑ

8

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

کارٹون

کارٹون : 2 نومبر 2025
کارٹون : 31 اکتوبر 2025