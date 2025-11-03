  • KHI: Sunny 30.7°C
  • LHR: Sunny 28.4°C
  • ISB: Sunny 26.2°C
  • KHI: Sunny 30.7°C
  • LHR: Sunny 28.4°C
  • ISB: Sunny 26.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حماس نے مزید 3 لاشیں اسرائیل کے حوالے کردیں، صہیونی حملے میں ایک اور فلسطینی شہید

ویب ڈیسک شائع November 3, 2025 اپ ڈیٹ November 3, 2025 11:44am
حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں بین الاقوامی ادارہ برائے ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کردی ہیں — فوٹو: الجزیرہ
حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں بین الاقوامی ادارہ برائے ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کردی ہیں — فوٹو: الجزیرہ

حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کردیں جبکہ امریکی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے غزہ میں ایک اور فلسطینی کو شہید کردیا، جس کے بعد جنگ بندی کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 236 تک پہنچ گئی ہے۔

قطر کے نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ کے مطابق حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں بین الاقوامی ادارہ برائے ریڈ کراس (آئی سی آر سی) کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں، اسرائیلی وزیرِاعظم بینجمن نیتن یاہو کے دفتر نے ان لاشوں کے وصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔

اسرائیلی اخبار ’ٹائمز آف اسرائیل‘ کے مطابق ان باقیات کا معائنہ تل ابیب کے ابو کبیر فرانزک انسٹی ٹیوٹ میں کیا جائے گا اور شناختی عمل میں دو دن تک لگ سکتے ہیں۔

معاہدے کے مطابق اسرائیل کو اب ایک اسرائیلی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں حوالے کرنا ہوں گی اور مجموعی طور پر 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔

ذرائع کے مطابق اسرائیلی تباہی کا سلسلہ ان علاقوں میں اب بھی جاری ہے، چاہے وہ بنی سہیلہ ہو، جہاں اتوار کو تین اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ملی تھیں، یا پھر غزہ شہر کے مشرق میں واقع الشجاعیہ محلہ، جہاں مزید اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔

ماہرین اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ باقی 8 لاشوں کی تلاش مزید پیچیدہ ثابت ہو سکتی ہے۔

ایک تجزیہ کار نے کہا کہ ’غزہ میں سیکڑوں ٹن ملبہ موجود ہے اور یہ واضح نہیں کہ حماس تمام لاشوں کو تلاش کر پائے گی یا نہیں‘۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’یہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی کے عمل کو آگے بڑھائے، کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی پیش رفت کو تمام اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی واپسی سے مشروط کر دیا ہے‘۔

دوسری جانب میں اسرائیلی فوج نے زرد لکیر عبور کرنے پر ایک اور فلسطینی کو شہید کردیا، طبی ذرائع کے مطابق فلسطینی شہری کو اتوار کے روز غزہ شہر کے علاقے الشجاعیہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا، جہاں اسرائیلی فوج صبح سے عمارتوں کو مسمار کرنے کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔

اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والا شخص جنگ بندی کی حدِ فاصل کے طور پر مقرر ’زرد لکیر‘ عبور کر کے ان کے اہلکاروں کے قریب پہنچ گیا تھا، تاہم اس الزام کے ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔

غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی افواج نے کم از کم 236 فلسطینیوں کو شہید اور 600 کو زخمی کیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تباہ شدہ گھروں اور عمارتوں کے ملبے سے مزید 502 لاشیں بھی نکالی گئی ہیں، جس سے اسرائیلی جنگ میں مجموعی اموات کی تعداد 68 ہزار 856 ہو گئی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

3

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

4

فیصل کپاڈیا کا ڈمپل کپاڈیا اور ٹوئنکل کھنہ سے تعلق کا انکشاف

5

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

6

امریکا نے چین کی معدنی بالادستی کے توازن کیلئے پاکستان سے مدد طلب کرلی

7

بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی ماہی گیر کو گرفتار کرکے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا، عطا تارڑ

8

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025