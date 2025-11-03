حماس نے مزید 3 لاشیں اسرائیل کے حوالے کردیں، صہیونی حملے میں ایک اور فلسطینی شہید
حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کردیں جبکہ امریکی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے غزہ میں ایک اور فلسطینی کو شہید کردیا، جس کے بعد جنگ بندی کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 236 تک پہنچ گئی ہے۔
قطر کے نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ کے مطابق حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں بین الاقوامی ادارہ برائے ریڈ کراس (آئی سی آر سی) کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں، اسرائیلی وزیرِاعظم بینجمن نیتن یاہو کے دفتر نے ان لاشوں کے وصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔
اسرائیلی اخبار ’ٹائمز آف اسرائیل‘ کے مطابق ان باقیات کا معائنہ تل ابیب کے ابو کبیر فرانزک انسٹی ٹیوٹ میں کیا جائے گا اور شناختی عمل میں دو دن تک لگ سکتے ہیں۔
معاہدے کے مطابق اسرائیل کو اب ایک اسرائیلی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں حوالے کرنا ہوں گی اور مجموعی طور پر 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔
ذرائع کے مطابق اسرائیلی تباہی کا سلسلہ ان علاقوں میں اب بھی جاری ہے، چاہے وہ بنی سہیلہ ہو، جہاں اتوار کو تین اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ملی تھیں، یا پھر غزہ شہر کے مشرق میں واقع الشجاعیہ محلہ، جہاں مزید اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔
ماہرین اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ باقی 8 لاشوں کی تلاش مزید پیچیدہ ثابت ہو سکتی ہے۔
ایک تجزیہ کار نے کہا کہ ’غزہ میں سیکڑوں ٹن ملبہ موجود ہے اور یہ واضح نہیں کہ حماس تمام لاشوں کو تلاش کر پائے گی یا نہیں‘۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’یہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی کے عمل کو آگے بڑھائے، کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی پیش رفت کو تمام اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی واپسی سے مشروط کر دیا ہے‘۔
دوسری جانب میں اسرائیلی فوج نے زرد لکیر عبور کرنے پر ایک اور فلسطینی کو شہید کردیا، طبی ذرائع کے مطابق فلسطینی شہری کو اتوار کے روز غزہ شہر کے علاقے الشجاعیہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا، جہاں اسرائیلی فوج صبح سے عمارتوں کو مسمار کرنے کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والا شخص جنگ بندی کی حدِ فاصل کے طور پر مقرر ’زرد لکیر‘ عبور کر کے ان کے اہلکاروں کے قریب پہنچ گیا تھا، تاہم اس الزام کے ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی افواج نے کم از کم 236 فلسطینیوں کو شہید اور 600 کو زخمی کیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تباہ شدہ گھروں اور عمارتوں کے ملبے سے مزید 502 لاشیں بھی نکالی گئی ہیں، جس سے اسرائیلی جنگ میں مجموعی اموات کی تعداد 68 ہزار 856 ہو گئی ہے۔